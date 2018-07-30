"Если стена обвалится, восемь домов пойдут вниз"

В Смеле Черкасской области из-за аварийных дорог разрушаются дома. Больше всего им вредят грузовики. Когда едут по ямам, возникает вибрация. От этого на стенах зданий появляются трещины, проседают окна. Жительница ул. Соборной 55-летняя Инна Довженко побаивается обвала.

— Лет 10 здесь ничего не ремонтировали, — говорит женщина. Она — председатель квартального комитета №6. — Говорят, дорога вспомогательная. Но по ней круглосуточно едут на Донецк, Днепр, Кропивницкий, Кривой Рог. Как-то со знакомой за 10 минут насчитали 15 фур. Так разбили дорогу, что нет спасения. Наши дома в нескольких десятках метров от нее разрушаются. Дважды-трижды на год замазываем трещины. В соседском доме проседает угол. Нужно подкапывать и делать новый фундамент.

Несколько домов на ул. Соборной стоят на опорной стене. Построена почти 40 лет назад.

— Если она обвалится, восемь домов пойдут вниз, — говорит Инна Довженко. — Массово объезжать уманскую трассу дворами фуры начали в прошлом году. Я обращалась к власти, чтобы пришли посмотрели, как мы живем. Никого не было. Чуть дальше от нас есть пешеходная дорожка. Так легковушки там ездят. Пришлось положить скаты.

Жители трехэтажки на ул. Богдана Хмельницкого просят у власти ограничить движение автомобилей рядом со зданием. Больше всего страдает 77-летняя Ольга Бойко. Живет на первом этаже.

— Машины постоянно ездят под окнами, — рассказывает Ольга Бойко. — Разрушается фундамент. В моей квартире трещины. Осыпается потолок. Не ремонтирую, потому что смысла нет. Выходила ссориться с водителями. Слышала лишь матерные слова от них. Говорят, чтобы меняла помещение или ехала жить в село. Чтобы подтормаживали, недавно поставили бетонную глыбу. Хотели еще одну, но некоторые соседи против.

Дом сдали в эксплуатацию в 1961 году.

— Когда его строили, не рассчитывали, что рядом будет ездить много транспорта. Поэтому и фундамент крепкий не делали, — добавляет женщина. — Здесь тяжело жить. Окна все время закрыты, потому что залетает пыль и выхлопные газы.

Недавно на трех улицах Смелы начали ремонтировать дороги. Из бюджета города и области на это выделили 33 млн грн.