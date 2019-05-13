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вторник, 14 мая 2019 07:30

Двухлетнего мальчика десять дней держали в посольстве

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26-летняя Анастасия Могенсен Кох из Запорожья 10 дней митинговала под посольством Дании в Киеве. Требовала вернуть ее сына 2-летнего Даниэля.

Утверждала, мальчика забрал ее муж датчанин Ян Могенсен Кох 2 мая. Скрывается с ним на территории дипмиссии, чтобы сделать паспорт и вывезти ребенка за границу.

Анастасия и Ян были женаты, жили в Дании. Там родился сын. Впоследствии отношения пары расстроились.

В прошлом году женщина поехала с сыном погостить к своим родителям по согласию мужа. Назад не вернулись. Ян подал документы на развод. Сказал, что лишит жену материнских прав и заберет сына, по словам Анастасии.

— Даниэля забрали, когда с ним на детской площадке гуляла бабушка, — вспоминает женщина. — Он катался на велосипеде, вдруг набежали какие-то мужчины с Яном. Набросились на мою маму, волочили по асфальту. Сына схватили и повезли. Узнала, что Ян скрывается с ним в посольстве. К ребенку меня не пускали. Не пропустили и "скорую", которую вызвала для Даниэля. Хотела знать, что с ним все хорошо.

Анастасия говорит, что ее сын — гражданин Украины. Имеет соответствующие документы. В ситуацию вмешался министр иностранных дел Павел Климкин, 51 год. По его словам, он дважды беседовал об этом со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном.

"Было крайне важно, чтобы датское посольство поступил по-человечески и позволило матери увидеть 2-летнего сына, а также допустило к ребенку медиков. После всех переговоров Даниэль с матерью вышли из посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и будут дальше совместно воспитывать сына. Сделали все, чтобы дело решилось как можно менее травматично для ребенка", — написал Климкин в социальной сети "Твиттер".

Автор: Анна БОВА
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Дата
14
мая

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