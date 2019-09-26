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пятница, 27 сентября 2019 07:11

Двух водителей смертельных аварий взяли под стражу

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48-летнего Александра Орловского из Кировоградской области арестовали на два месяца без права на залог. Его подозревают в произошедшей 21 сентября смертельной аварии между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой.

Он за рулем автоцистерны влетел в маршрутку, в салоне которой были 11 пассажиров и водитель. Девять из них погибли.

Орловский мог избежать столкновения. Однако не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением. Выехал на "встречку" и ударил маршрутку, по версии следствия.

Водитель автоцистерны это отрицает. Говорит, ехал медленно.

— Я не отвлекался от дороги. Держал дистанцию. Там бездорожье страшное. Водителям надо маневрировать, чтобы не попасть в ямы, — говорит на суде Орловский. — Справа от меня была широкая обочина, левую полосу не пересекал. Вдруг мою машину начало крутить. Помню, как резко затормозил. Лобовое стекло разбилось, через него мне помогли выбраться. От увиденного подкосились ноги.

С восемью погибшими в аварии попрощались в Одесской области 24 сентября. Личность девятого до сих пор устанавливают. Самого молодого из жертв - студента 17-летнего Марка Редькина, хоронили в Великодолинском. В день аварии спешил в Одессу — бесплатно обучал подростков игре на гитаре. У него остались родители и семь братьев и сестер. Еще один погибший — 42-летний Андрей Щербицкий накануне трагедии впервые стал отцом. Ехал в роддом, чтобы увидеть первенца.

С девятью жертвами аварии в Новограде-Волынском на Житомирщине попрощались 24 сентября. Автобус, на котором возвращались с экскурсии в Карпатах, протаранила автоцистерна. Шестеро погибших женщин — работницы "Трамвайно-троллейбусного управления". Еще трое — родственницы рабочих ТТУ.

В аварии обвиняют водителя автоцистерны 55-летнего Анатолия Грановского из Волыни. Его арестовали на два месяца без права на залог.

— Я в последний момент увидел автобус. В это время меня обгоняла легковушка. Не было, куда деться. Все отдал бы, чтобы люди остались живы, — говорит Грановский. Имеет 37 лет водительского стажа. Это его первая авария. От большего количества жертв спасло, что ехал пустой — без бензина.

Автобус частично оставался на дороге. Вместо светоотражающего треугольника в 100 м водители включили фонарь и аварийку. Адвокат Грановского говорит, что это нарушение. Поскольку остановка была вне населенного пункта. В полиции так не считают. Автобус остановился вынужденно — из-за технической неисправности. Водители сделали все, что положено.

Продолжается следствие.

1,8 тысячи смертельных аварий произошло в Украине в прошлом году. Их количество уменьшилось по сравнению с предыдущими годами, по данным Нацполиции. В 2016-м количество смертельных ДТП на дорогах Украины составляло 1,9 тыс.

Автор: Анна БОВА
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