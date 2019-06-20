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пятница, 21 июня 2019 07:00

Двое братьев и их сосед утонули в "Москвиче"

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18 июня в селе Магдалиновка Чаплинского района Херсонской области похоронили братьев 5-летнего Назара и 17-летнего Виктора Лебидей и их соседа Валентина Маслакова, 35 лет.

Втроем исчезли около восьми вечера 16 июня на "Москвиче". На следующий день машину обнаружили в оросительном канале на глубине 5 м. Окна были открыты, салон - без пассажиров. Позже их нашли мертвыми.

Погибший Виктор в прошлом году окончил 9 классов, учился в техникуме. Назар ходил в детский сад. Они - самые младшие в семье Сергея и Людмилы Лебидей. Супруги имеют старших сына и дочь.

Валентин Маслаков тоже из многодетной семьи, он был средним между братом и сестрой. Приехал к родителям погостить. С Лебидями живут по соседству, дружат семьями. В тот вечер Валентин с соседскими ребятами собрались в магазин. Чтобы не идти пешком, взяли "Москвич", принадлежащий отцу братьев.

- Где-то в 19:00 их видели в сельском магазине. Купили воды - сладкой, минеральной и поехали. Когда родители кинулись, что связи с ними нет, сразу в полицию позвонили. Приехали и наши, и из области, - рассказывает староста села Неля Комарова, 50 лет. - Расспрашивали людей из близлежащих сел. Кто-то сказал, что видел, как "Москвич" мыли в канале. Что там у них случилось - неизвестно. На плитах остались следы от шин.

- Обе семьи хорошие, - добавляет староста. - У Лебидей ребята со двора без разрешения родителей не выходили. С родственниками утонувших горюет все село. На похоронах нельзя было смотреть на матерей, особенно на Людмилу. Бросалась от одного сына в гробу к другому. До сих пор перед глазами.

Исправной ли была машина, почему она оказалась в воде, и кто был за рулем, выясняет полиция. Там уже открыли уголовное производство и назначили ряд экспертиз.

Автор: Анна БОВА
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