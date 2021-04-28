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четверг, 29 апреля 2021 07:56

"Думала, у кого можно занять деньги для выкупа. Но никто не звонил"

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- Когда муж исчез, меня почти месяц кошмарили нелепыми версиями. Каждый день новыми: "Ваш муж на вечеринку пошел. Придет. Ждите", "Уехал в Россию, Болгарию, Турцию по поддельным документам" и так далее. Никто его не искал, - 43-летняя Людмила Муц из Запорожья рассказывает об исчезновении мужа Луайя Муца, 49 лет.

Был директором Центра образовательных услуг для иностранных студентов, профессором кафедры менеджмента Запорожского национального университета. 10 ноября прошлого года не вернулся с работы. Его нашли убитым 20 марта. Тело закопали в лесополосе вблизи села Владимирское Запорожского района. Мужчину избивали, а затем задушили, по предварительным данным следствия. Среди подозреваемых - действующий полицейский.

Луай Муц на волонтерских началах помогал полиции в качестве переводчика.

В день исчезновения профессор был с коллегами. Затем ему якобы позвонил полицейский, что нужна помощь. Подъехала "Тойота Кэмри". Сел в машину, больше его никто не видел. Поиском занимался Днепровский райотдел полиции города - по месту жительства профессора.

- У мужа был только пропуск университета. Банковские карточки, паспорта остались дома. Поехать далеко не мог. Всегда предупреждал о планах или когда задержится, - продолжает Людмила. - Я нервничала. Предполагала, что его могли похитить. Думала, у кого можно занять деньги для выкупа. Но никто не звонил.

Дело сдвинулось с места, когда Людмила с адвокатом добились, чтобы его передали в областное управление полиции. Следователи вышли на похитителей. Один из них согласился сотрудничать.

Подтвердил, что профессора похитили ради выкупа. Избили. В какой-то момент один из мужчин сорвался и начал душить Муца, пока тот не умер. Тело вывезли за город и закопали. Об этом говорится в материалах дела, по словам Людмилы Муц.

Подозреваемых - четверо. Один из них - работник Днепровского райотдела полиции. Дело расследуют как групповое похищение с тяжкими последствиями. В умышленное убийство не переквалифицировали, потому что нет результатов судебно-медицинской экспертизы, говорит адвокат потерпевшей Елена Титаренко.

- Подозреваемого, который пошел на сотрудничество, перевели в статус свидетеля. Среди задержанных - ранее судимый 24-летний житель Запорожья, работник СТО. С 31 марта под арестом. Его кроме похищения подозревают в убийстве. Второй - тунисец - предприниматель, который живет в Запорожье. Через три месяца после исчезновения Муца хотел подбросить наркотики работнику СБУ. Его задержали, он под стражей, - говорит Елена Евгеньевна. - Третий подозреваемый - действующий сотрудник уголовного розыска Днепровского райотдела полиции. Находится под круглосуточным домашним арестом без отстранения от должности. Именно он занимался розыском пропавшего. Расследовал дело, в котором сам фигурирует.

Из-за того, что один подозреваемый - полицейский, материалы должны были передать в Государственное бюро расследований. Но этого не сделали, по словам Титаренко.

- Областная прокуратура определила подследственность за полицией, нам это непонятно, - говорит Елена Титаренко. - Чтобы дело не развалили, написали жалобы в областную и генеральную прокуратуру.

Следствие по делу ведется. Но подозрений пока никому не предъявляли, говорит Елена Лебединская из областной полиции.

- Есть круг людей, которых отрабатывают. Кто входит в круг подозреваемых, мотивы преступления - следствие пока этим не делится, - добавляет Лебединская. - Есть определенные заявления адвокатов, жены, но мы их не комментируем. Дело находится на контроле у ​​руководства областной полиции. Когда будут официальные подозрения, информация будет обнародована.

Автор: Анна БОВА
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