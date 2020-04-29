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четверг, 30 апреля 2020 07:50

"Дочь везде караулил. Говорил, если не будешь со мной — не будешь жить"

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— Только вышла на порог, и тут удар в голову. Я упала, а Володя бил ногами в живот. Мать начала кричать. Отец такого не выдержал и схватился за ружье, — рассказывает 25-летняя Оксана Панченко из поселка городского типа Сходница на Львовщине.

21 апреля отец Оксаны 51-летний Роман Панченко застрелил из ружья ее ухажера 33-летнего Владимира Райса из Борислава. Пуля попала в голову. Умер на месте.

Оксана и Владимир познакомились в 2014-м. Шесть месяцев мужчина ухаживал, затем поднял на женщину руку. Мол, из-за ревности. Оксана решила прекратить отношения, избегала общения. Владимира это не устраивало. От нервов женщина похудела на 12 кг. Сейчас весит 38.

— Он меня преследовал. Хотел, чтобы с ним была. При том, что встречался с другой женщиной в Бориславе, — рассказывает Оксана. — Что он со мной только не делал — и в озере топил, и за ногу на дереве подвешивал. Сломал нос, ребра. Каждый раз я снимала побои и писала заявление в полицию. Но ему ничего за это не было, только штраф.

В день трагедии Владимир снова приехал к Оксане. Роман Миронович просил, чтобы шел прочь и забыл его дочь.

— Володя никого и слушать не хотел. Кричал, что убьет моего мужа, мне вспорет живота и в реку выбросит. А Оксану на куски порубит, если не выйдет к нему, — вспоминает 58-летняя Галина Романовна, мать Оксаны. - Эсэмэски ей слал, что страшно читать. Угроза на угрозе. Окна нам бил не раз, дверь ломал. Однажды облил бензином дом и хотел поджечь. Мы вовремя услышали. Последние пять лет жили, как в страшном сне. Боялись на улицу выйти. Дочь везде караулил. Говорил: "Если не будешь со мной — не будешь жить". Когда устроилась на работу, мы с папой ее провожали и встречали. По ночам не спали, только какой-то шорох - бросались к окну, не пришел ли жечь.

Владимир один раз был женат официально, дважды жил в гражданском браке. С третьей женщиной сошелся до того, как начал приставать к Оксане.

— Просила мать Володи, чтобы повлияла на него. Она его оправдывала. Говорила, это мы цепляемся, — продолжает Галина Панченко. — Но выдержать Володьку было невозможно. Садист, которому надо жертва. Издевался над нашей Оксаной и радовался тому. Мой муж в конце не стерпел. Когда в очередной раз поднял на дочь руку, Роман схватил ружье. Стоял на пороге, Володя дальше — за сеткой, метрах в 15. Муж в него не целился. У него зрение плохое — минус 10, носит очки, гвоздь не видит забить. Выстрелил и как-то попал.

25 апреля суд избрал Роману Панченко меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

— Я не имел права отбирать жизнь. Но смотреть, как он бьет мою дочь — тоже не мог. Днем попросил его по-хорошему, чтобы оставил нас в покое. Если бы второй раз не приехал, этого могло не произойти, — говорит Роман Миронович. — Хотел напугать ружьем.

О Романе Панченко знакомые и коллеги отзываются положительно. Спокойный и ответственный, говорят. Работает рабочим в коммунальном предприятии "Хозяйственник".

— Спокойный человек. Никогда не слышал, чтобы ругался. Добросовестный и ответственный. Когда-то разговорились. Жаловался, что ухажер его ребенку жизни не дает. В подробности не вдавался, я посоветовал идти в полицию. Кто же знал, насколько все серьезно, - говорит Иван Пиляк, поселковый голова Сходницы.

Оксане назначили экспертизу, чтобы зафиксировать побои. Говорит, снова боится за свою жизнь. Теперь ей угрожает мать Владимира.

Полицейские расследуют дело как умышленное убийство. Рассказывают, что выстрелов было два — первый вверх, вторая пуля попала потерпевшему в голову.

У Владимира Райса был вспыльчивый характер, говорит его бывшая гражданская жена Виктория Борисова, 29 лет. Имеют общую 11-летнюю дочь.

— У нас отношения начались, когда мне 16 лет было. В 18 - родила дочь. А через год мы развелись. Характерами не сошлись. Но до драк не доходило, — говорит Виктория. — Первые полгода не общались. Потом начал наведываться к ребенку. Помогал, чем мог — за гимназию платил, телефон дочке купил. Сейчас люди говорят, что он дрался и наркоманов. Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть.

В последнее время Владимир работал водителем на фуре. До того таксовал, по словам Виктории.

— Это была защита и необходимая самооборона. Поскольку близкому человеку угрожала реальная опасность, — говорит адвокат 46-летний Сергей Старенький. — То, что объявили подозрение по статье умышленное убийство, может не иметь перспективы приговора в суде. Максимум — превышение пределов необходимой самообороны. Задержанный может обжаловать подозрение о неправомерной квалификации, обратившись в областные прокуратуру и следственное управление.

Автор: Анна БОВА
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Дата
30
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