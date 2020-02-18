Дмитрия Россошанского амнистировали

Осужденного на семь лет за смертельную аварию 35-летнего Дмитрия Россошанского из Демидова Вышгородского района Киевской области амнистировали. Такое решение принял судья Кагарлыкского районного суда Киевской области. Там в исправительной колонии №115 Россошанский отбывал наказание.

В сентябре 2015-го Дмитрий за рулем "Део Ланос" сбил сестру правозащитницы Ирины Ноздровской 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Первая попытка амнистировать водителя была в декабре 2017 года. Тогда Ирина добилась, чтобы дело передали на рассмотрение в суд первой инстанции. Через несколько дней Ноздровскую убили. Подозрение объявили отцу Дмитрия — Юрию Россошанскому.

Во второй раз Россошанский-младший мог выйти на свободу в октябре 2018 года. Однако Обуховский районный суд принял решение о его заключении. В июле 2019-го Апелляционный суд Киевской области оставил приговор в силе. В целом Дмитрий пробыл за решеткой три года и пять месяцев.

— По состоянию на 2016-2017 год у него был несовершеннолетний ребенок и его не лишали родительских прав, поэтому подпадает под действие закона Об амнистии, — говорит его адвокат Алексей Цыбенко.

В прокуратуре говорят, что обжаловали такое решение в апелляции, но суд ходатайство отклонил.

— Россошанский-старший на суде 11 февраля заявил: "Я могу сейчас смело говорить все. Потому что моего сына выпустили по амнистии. Я никого не убивал, и вину за смерть Ирины взял на себя только ради сына". Мол, Ирину убивали другие люди. Кто они - не знает, - говорит Сергей Ноздровский, отец погибших сестер. - Неизвестно, кто и где принимал решение об амнистии Россошанского-младшего. Это дело фабриковалось и фабрикуется. Совершенно разуверился в правосудии.

— ДТП — это преступление по неосторожности. Подобные нарушения закон ставит в более легкую категорию, чем умышленные. Амнистия — это тоже закон, который нельзя не выполнять. Человек под него подпадал — отбыл часть наказания, имеет несовершеннолетнего ребенка. Поэтому решение было правомерно, - говорит адвокат Антон Зубков, 44 года.