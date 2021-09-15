Дмитрий Никифоренко погиб при неизвестных обстоятельствах

7 сентября в Немирове Винницкой области помянули 25-летнего Дмитрия Никифоренко. Прошло сорок дней по его смерти. Погиб 30 июля в польском городе Вроцлав. Обстоятельства смерти пока неизвестны.

- Последний раз видела сына два с половиной года тому назад, когда выезжал в Польшу, - говорит его мать Галина Никифоренко.

Дмитрий окончил строительный техникум. Служил в Вооруженных силах Украины, работал в супермаркете в Виннице. С седьмого класса занимался силовыми видами спорта.

- В ноябре 2018-го друзья позвали Диму во Вроцлав, - продолжает Галина Михайловна. - Там была стабильная работа, хороший заработок. Поехал, работал на разных объектах строителем. Ему нравилось, хотел остаться, делал "карту побиту" (вид на право постоянного проживания в Польше. - ГПУ). Нашел девушку, хотел семью, был счастлив. Этой осенью планировал жениться, собирал деньги. Девушка родом из Полтавщины, тоже работала в Польше. Жили вместе полгода.

30 июля Дмитрий с друзьями устроили вечеринку на работе, выпили пива. Вечером возвращались домой на автобусе. Коллеги вышли раньше. Дмитрий остался, потому что жил на несколько остановок дальше. Заснул в автобусе, по одной из версий. Водитель вызвал "скорую", а медики на остановке - полицию. В крови Никифоренко обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Последний раз с Дмитрием говорила его девушка Сюзанна. Сказал ей, что на остановке. Далее связь оборвалась. Девушка звонила всю ночь, Дмитрий не отвечал.

- Сюзанна позвонила нашей родственнице Юле, которая тоже живет в Польше, - продолжает Галина Никифоренко. - Начали обзванивать больницы, участки полиции, звонили на работу.

31 июля и 1 августа о Дмитрии не было вестей. К поискам присоединился старший брат Роман Никифоренко. Он живет и работает в 40 км от Вроцлава.

- В те выходные телефон брата работал, - говорит Роман Никифоренко. - Вызов шел, но никто не брал трубку.

2 августа Юлии позвонили из польской полиции. Сказали, что Дмитрий умер в вытрезвителе. С ним был паспорт и совпадал по описанию одежды. Женщина рассказала об этом Роману Никифоренко. Он поехал во Вроцлав.

- В полиции проверили мои документы. Расспрашивали, когда виделся с Димой, - рассказывает Роман. - спрашивали, как он вел себя дома, не злоупотреблял ли алкоголем, употреблял ли наркотики. Мол, в тот вечер 30 июля Дима вел себя агрессивно. Вдруг ему стало плохо и остановилось сердце.

В течение недели Никифоренко не пускали к телу Дмитрия. Они писали заявления в прокуратуру, требовали показать тело перед вскрытием. Их таки допустили.

- Дима лежал на спине, было видно черные пятна, - говорит Роман Никифоренко. - Нам сказали, что это трупные. На шее были красные следы. Объяснили, что при задержании могли взять его за шею. Под правым глазом - синяк, футболка разорвана, ожог от дефибриллятора.

В заключении вскрытия польские врачи указали, что Дмитрий умер по неизвестным причинам. Для дальнейших исследований взяли образцы органов, сказали ждать два-три месяца. Никифоренко собирали деньги на перевозку тела домой. Собрали 65 тыс. грн, привезли в Немиров. 15 августа похоронили.

В конце августа польская "Газета Выборча" опубликовала видео с камер наблюдения вытрезвителя во Вроцлаве, снятое 30 июля.

В 22:27 в комнату в наручниках заходит Дмитрий Никифоренко. Спокойный, ведет себя неагрессивно. Когда ему снимают наручники, пытается встать. В этот момент на него бросаются шесть правоохранителей и работников вытрезвителя. Связывают Дмитрия, прижимают голову к полу, бьют кулаками, дубинкой, душат. Пытают полчаса, пока в комнату не заходить врач. В 23:53 Дмитрий умирает.

- До того видео мы верили, что у Димы действительно могло остановиться сердце, - говорит его мать. - Он работал на жаре. А потом узнали, что его убили ни за что.

Обстоятельства гибели Дмитрия Никифоренко выясняют польские и украинские следователи. Видео его избиения исчезло из сети.

- Надеемся, виновных накажут. Нам помогают консул и бесплатно - адвокат из Польши, - говорит Роман Никифоренко.