Девятиклассницу Викторию Макаренко нашли задушенной в колодце

- Все люди сильно напугались, когда узнали об убийстве. Закрылись по домам, лишний раз на улице не появляются, - говорит 36-летняя Екатерина из Кетрисановки Кропивницкого района Кировоградской области.

28 сентября полицейские арестовали ее односельчанина 16-летнего Владислава. Подозревают в убийстве 16-летней Виктории Макаренко. Девушка исчезла в ночь на 15 августа. Через три дня ее нашли задушенной на дне колодца.

В Кетрисановку Виктория переехала с отцом Евгением зимой. Он - женат в третий раз. Виктория - от первого брака, есть сын от второй жены, от третьего подрастает дочь Виктория.

- Маленькая Вика спала со старшей. Расплакалась ночью, - рассказывает Евгений Макаренко. - Мы туда, а старшей нет. Точное время не назову. Где-то между двенадцатью и тремя ночи. Сразу начали искать. Вика раньше не исчезала. Всегда предупреждала, если куда-то шла. В тот вечер гуляла у подружки Насти. Знаю, в компании еще был сверстник Влад. Дочь вернулась пьяная. Когда среди ночи увидел, что ее нет, опять туда побежал. Когда приехали полицейские, Влад сказал, чтобы дочь в кустах искали. Я даже драться к нему бросился. Полицейский меня оттащил.

В местной школе Виктория проучилась полгода. Окончила восьмой класс.

- После девятого хотела поступать в училище на повара, - говорит Оксана Гребенюк, жена ее отца. - Я просила не бросать школу так рано. А она категорически: "Нет, хочу в бурсу".

Более 60 полицейских, кинологов, волонтеров искали девушку круглосуточно. Кто-то из местных жителей вспомнил о заброшенном колодце. Подошли к нему и увидели, что завален свежей травой. Расчистили. На дне увидели тело Виктории.

- Девушку задушили. В убийстве подозреваем 16-летнего парня. Живет недалеко от места, где нашли тело, - говорит начальник областной полиции 44-летний Роман Козьяков. - Дома у него провели обыск. Изъяли ряд вещей. Экспертизы доказали причастность подростка к преступлению.

Подозреваемый вроде встречался с Викторией, а потом они разошлись.

- Хотел, чтобы Вика с ним спала. А она не захотела, начал угрожать, - рассказывает родственница убитой, имя не указывает. - Возможно, в ту ночь она с ним увиделась. Думаем, пришел к Насте, где гуляла молодежь. Что точно произошло - не знаем.

Причину убийства устанавливают следователи. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.