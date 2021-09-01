Девятиклассницу Викторию Макаренко нашли задушенной в колодце

 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 999
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 423
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 216
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2106
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1728
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 8434
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2574
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 972
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4 Просмотров: 378
Фото
Все фото
2
2
5
3
3
&quot;Набирала воздух полной грудью и шла искать&quot;
"Набирала воздух полной грудью и шла искать"
Сергей Стерненко получил год условно
Сергей Стерненко получил год условно
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 333
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 891
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1908
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1062
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 873
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 07:46

Девятиклассницу Викторию Макаренко нашли задушенной в колодце

  Комментировать
 

- Все люди сильно напугались, когда узнали об убийстве. Закрылись по домам, лишний раз на улице не появляются, - говорит 36-летняя Екатерина из Кетрисановки Кропивницкого района Кировоградской области.

28 сентября полицейские арестовали ее односельчанина 16-летнего Владислава. Подозревают в убийстве 16-летней Виктории Макаренко. Девушка исчезла в ночь на 15 августа. Через три дня ее нашли задушенной на дне колодца.

В Кетрисановку Виктория переехала с отцом Евгением зимой. Он - женат в третий раз. Виктория - от первого брака, есть сын от второй жены, от третьего подрастает дочь Виктория.

- Маленькая Вика спала со старшей. Расплакалась ночью, - рассказывает Евгений Макаренко. - Мы туда, а старшей нет. Точное время не назову. Где-то между двенадцатью и тремя ночи. Сразу начали искать. Вика раньше не исчезала. Всегда предупреждала, если куда-то шла. В тот вечер гуляла у подружки Насти. Знаю, в компании еще был сверстник Влад. Дочь вернулась пьяная. Когда среди ночи увидел, что ее нет, опять туда побежал. Когда приехали полицейские, Влад сказал, чтобы дочь в кустах искали. Я даже драться к нему бросился. Полицейский меня оттащил.

В местной школе Виктория проучилась полгода. Окончила восьмой класс.

- После девятого хотела поступать в училище на повара, - говорит Оксана Гребенюк, жена ее отца. - Я просила не бросать школу так рано. А она категорически: "Нет, хочу в бурсу".

Более 60 полицейских, кинологов, волонтеров искали девушку круглосуточно. Кто-то из местных жителей вспомнил о заброшенном колодце. Подошли к нему и увидели, что завален свежей травой. Расчистили. На дне увидели тело Виктории.

- Девушку задушили. В убийстве подозреваем 16-летнего парня. Живет недалеко от места, где нашли тело, - говорит начальник областной полиции 44-летний Роман Козьяков. - Дома у него провели обыск. Изъяли ряд вещей. Экспертизы доказали причастность подростка к преступлению.

Подозреваемый вроде встречался с Викторией, а потом они разошлись.

- Хотел, чтобы Вика с ним спала. А она не захотела, начал угрожать, - рассказывает родственница убитой, имя не указывает. - Возможно, в ту ночь она с ним увиделась. Думаем, пришел к Насте, где гуляла молодежь. Что точно произошло - не знаем.

Причину убийства устанавливают следователи. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Девятиклассницу Викторию Макаренко нашли задушенной в колодце». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 16822
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 8425
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8173
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 7488
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 4581
Скандалы
"Шансов мало. Несколько дней был без сознания"
"Шансов мало. Несколько дней был без сознания" Просмотров: 126
"Набирала воздух полной грудью и шла искать"
"Набирала воздух полной грудью и шла искать"
2
 Просмотров: 540
Семиклассник впал в кому в лагере
Семиклассник впал в кому в лагере Просмотров: 36
"Не мог ошибиться, в воздухе был Богом"
"Не мог ошибиться, в воздухе был Богом" Просмотров: 135
6-летнего Алексея Стефанцива искали в горах 30 часов
6-летнего Алексея Стефанцива искали в горах 30 часов Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 467
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть