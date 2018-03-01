"Дети дружно писали доносы, составили петицию"

В 52-й школе Днепра ученики 5-Б подписали петицию против 11-летнего Сергея Иванова. Требовали перевести его в другой класс.

— В этот класс Сергей перешел из параллели в ноябре в прошлом году из-за конфликта с одногодками. Но ситуация еще больше обострилась. О травле ребенка узнали из соцсети. В школе выяснили, что классный руководитель дала новому ученику испытательный срок. Для замечаний завела отдельный дневник. Если руководитель так ставит ситуацию, то в коллективе тебя будут воспринимать как изгоя, — говорит 35-летний Павел Карманов из патрульной полиции Днепропетровской области.

— Дети дружно писали доносы: Иванов жевал жвачку на уроке, побил девочку. В действительности зацепил одноклассницу мячом на физкультуре. Составили против Сергея петицию. Тыкали ему в лицо и угрожали. Мама мальчика обращалась к классному руководителю, директору, чтобы прекратили травлю, — рассказывают в департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Стражи порядка провели с пятиклассниками профилактическое занятие.

— Дети сказали, что написать петицию им предложила классный руководитель. Поговорили еще и с родителями. Однако ни они, ни администрация школы не признают проблему. Ситуацию воспринимают поверхностно. Считают, что дети ничего плохого не сделали, — добавляет Карманов.

Семья Ивановых переехала в Днепр из Торецка на Донетчине в 2014-м. В 5 лет Сергей пережил инсульт. Мать мальчика — волонтер. Помогает собирать средства на потребности АТО.

— В разное время в класс пришли пять новеньких. Все влились в коллектив, только с одним мальчиком были проблемы. Родители помогли детям разобраться, и теперь конфликтов не возникает. Сережа же мало общался с классом — сначала месяц на больничном, потом каникулы. Дочь ничего плохого о нем не рассказывала. Разве, что матом ругался. Петицию дети действительно подписывали. Многие — под давлением одноклассников, — рассказывает мать ученицы 5-Б, не называется. — Говорят, что обижали Сергея, потому что переселенец, — неправда. Проблемы с мальчиком начались в предыдущем классе, но все шишки посыпались на нас.

В учебном заведении назначили проверку. Наталию Улович, которая исполняла обязанности директора школы, отстранили от должности.