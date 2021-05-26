Денис Родиков совершил самоубийство после смерти приемных родителей

- Не из-за школы я так решил поступить, и не из-за того, что меня кто-то булит, такого нет, - такими были последние слова 15-летнего Дениса Родикова из села Липовый Скиток Фастовского района Киевской области. Совершил самоубийство.

Причину объяснил в видеообращении, которое оставил в соцсети. В семь утра 17 мая ушел из дома. Искать Дениса начали сразу. Нашли покалеченным - прыгнул в Киеве с моста на бетонный тротуар.

Видеообращение исчезло. Впоследствии фрагмент записи обнародовала полиция.

- Парня искали сотни людей. Подключили аэроразведку и киберполицию, - рассказывает начальник областной полиции 41-летний Андрей Небытов. - Нашли по камерам видеонаблюдения. По дороге в Киев, в поселке Калиновка, выбросил на улице верхнюю одежду. А в столице прыгнул с моста.

Денис попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. В шесть утра 18 мая умер.

В марте Денис потерял приемных родителей - 44-летнего Владимира и 45-летнюю Диану Родиковых. Скончались в больнице от осложнений коронавируса. Мужчины не стало 20 марта, женщины - 29-го.

Владимир и Диана воспитывали 13 детей - пятерых родных и восемь приемных. Двое из них уже совершеннолетние. За два с половиной месяца до смерти Диана Анатольевна получила звание матери-героини.

- Мы давно не живем для себя. С таким количеством детей я не то что болеть, умереть не имею права, - говорил Владимир в интервью в декабре 2015 года.

В Киевскую область семья переехала из Макеевки Донецкой области в 2014 году. Временно их дом семейного типа разместился в Киево-Святошинском районе. В 2017 году им помогли купить дом в Липовом Скитке.

- Эти дети пережили много горя - трагедию собственных семей, когда оказались в интернате, войну, переселение, - говорит местная депутат Ирина Горбачева, 36 лет. - И вот только у них наладился быт, школа, друзья - произошло такое горе. Они снова потеряли обоих родителей.

Супруги лечились в Васильковской больнице. Впоследствии Диану в критическом состоянии перевели в реанимацию столичной Александровской больницы.

После смерти родителей младших детей сначала направили в медучреждение. Затем - в областной центр социально-психологической реабилитации детей "Сезенков". С ними работали психологи.

Служба по делам детей и родня Родиковых не собирались разлучать усыновленных детей. Опекунство над ними хотела оформить старшая дочь супругов - 21-летняя Александра. С мужем должны были пройти курсы приемных родителей.

Родные не хотят обсуждать трагедию. Друзья говорят, Денис тяжело переживал потерю родителей.

- Все боятся вслух об этом говорить. Деня был хороший, хотя и непростой. Родители были для него образцом. Поддерживали. Гордился, что из большой семьи, - говорит знакомый 17-летний Виталий. - Наверное, в нем что-то сломалось.

10 июня Денис должен был праздновать 16-летие. К Родиковым попал в неполных 7 лет. До тех пор жил в детдоме. Мечтал стать художником и полицейским, рассказывал Владимир Родиков о сыне.

- Сложное и страшное детство. Алкоголизм матери, побои отчима, голод, нищета, детдом. Но, слава Богу, все изменилось. Он нашел семью, - говорил о Денисе приемном отце.

Дело о смерти Дениса Родикова расследуют как доведение до самоубийства.