Дело Амины Окуевои не передают в суд

Год в следственном изоляторе находится выходец из Дагестана 57-летний Игорь Редькин. Его задержали в Киеве 12 января прошлого года. Подозревают в убийстве добровольца батальона "Киев-2" 34-летней Амины Окуевой. Она погибла 30 октября 2017-го около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области.

Неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехала с мужем, командиром добровольческого батальона им. Джохара Дудаева 38-летним Адамом Осмаевым. Он был за рулем, получил ранения. В Амину попали шесть пуль.

На Редькина и сообщников вышли благодаря другим убийствам, которые произошли в столице с 2013 года. На автомате, из которого стреляли в Амину, обнаружили его ДНК. Дело до сих пор не передали в суд. Поэтому 9 января Редькин мог выйти из-за решетки. Но прокуратура обратилась в суд с ходатайством взять его под стражу по подозрению в причастности к убийству предпринимателя семь лет тому назад. В СИЗО Редькин будет оставаться как минимум до 2 февраля.

Редькин свою причастность к убийству Амины Окуевой не признает. Говорит, что имеет алиби.

- За год меня никто не допросил. Только ходаков подсылали. Их интересовало, наcколько Путин и Кадыров с Окуевой замешаны, - рассказал в суде Редькин. - Не понимаю, к чему это. Где Путин, где Кадыров и где я.

Адвокат подозреваемого Анна Демьянчук считает, что в деле нет доказательств. Поэтому его не передают в суд.

Защита Редькина жалобами пытается максимально отсрочить начало рассмотрения дела по существу, говорит представитель Нацполиции 43-летний Артем Шевченко.

- У следствия есть мощное прямое доказательство причастности Редькина к заказному преступлению. Его ДНК обнаружили на редком чешском армейском автомате, из которого расстреляли машину Окуевой. Следы заказчиков ведут в Россию.

Редькина могут посадить пожизненно, если докажут его причастность к упомянутым убийствам.