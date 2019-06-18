Дарья Лукьяненко исчезла в поселке посреди дня

В поселке Ивановка Одесской области разыскивают 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня около 14:00 девочка вышла с местного рынка Привоз, где работает ее мать.

Спешила на танцевальный кружок в школу - почти за километр. По дороге исчезла.

Дарью круглосуточно ищут полтысячи человек: полицейские, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры. Проверяют заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы ищут ребенка на воде и под водой. Поиски ведутся и с воздуха. На въездах в поселке работают посты полиции, проверяют каждое авто.

- Последний раз ее зафиксировала камера наблюдения возле рынка. Через девять минут у девочки выключился телефон, - рассказывает 46-летний Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Национальной полиции.

Дарья - младшая дочь в семье Натальи и Сергея Лукьяненко. Имеют еще старшую 24-летнюю.

- Обычные люди. Наталья работает на рынке, зарабатывает тяжелым трудом. Сергей на фирме в Одессе, - говорит глава села Виктор Хобта, 60 лет. - Семья у них порядочная. Никогда ни ссор, ни скандалов. Даша окончила пятый класс, отличница, староста класса. Улица, где она исчезла, параллельна центральной. Там всегда тихо. Да и вообще у нас спокойный поселок. Хотя и многонациональный. Живут и цыгане, и молдаване, и армяне. С ними никогда никаких проблем. Население - до четырех тысяч, почти все знают друг друга. Теперь люди напуганы, боятся детей одних отпускать. Думаем, Даша случайно попала под руку каким-то отморозкам. Поисковые группы прошерстили весь район. Опросили несколько раз жителей, но ни следа.

Местные говорят, видели, как Дарья шла по улице и снимала на телефон видео. Тогда услышали жуткий протяжный крик.

- От того крика внутри все похолодело. Был истошный, около минуты, - рассказывает жительница села Валентина Коренная, 59 лет. - Местный дед Толя подумал, что на кого-то бродячие псы напали. Выбежал на улицу, но никого не увидел. Проверил заброшенный дом неподалеку. Там было тоже пусто.

Следователи проверяют все версии исчезновения. Поиски школьницы продолжаются.

10 тысяч долларов требовал за якобы освобождение 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области 25-летний житель села Конецполь Первомайского района Николаевщины. Он позвонил матери девочки через три дня после исчезновения ребенка.

- Утром 17 июня этот неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области, - говорит первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин. - Позвонить мужчину попросили товарищи, отбывающие наказание в исправительной колонии.