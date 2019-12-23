Вечером 22 декабря загорелся областной психоневрологический интернат в поселке Бутковка Старобельского района Луганской области. Четыре человека погибли. Все — 1948-1949 годов рождения. Еще трое в больнице.

— Загорелось в палате первого корпуса около девяти вечера. Огонь охватил около 100 квадратных метров помещения, — рассказывает 41-летний Александр Чалый из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области. — В одной из палат спасатели нашли четырех погибших пациентов, еще трое — с травмами. Их забрали в больницу райцентра. Двое в тяжелом состоянии. Тушили огонь почти 2 часа.

Кроме спасателей, на пожаре работала полиция. Помогали спасать пациентов и персонал.

В интернате находятся люди, имеющие психиатрические расстройства, и те, кто лечатся от алкоголизма и наркомании. На момент возгорания в корпусе были 113 пациентов. Заведение расположено на краю села.Четыре человека сгорели в психоневрологическом интернате.

В сентябре здесь уже был пожар. Огонь уничтожил хозяйственную постройку. Пожарные провели проверку и выявили ряд нарушений. Соответствующее письмо направили в областную администрацию. Там рассказывают, что 11 декабря провели в интернате учения по эвакуации, инструктаж работников и проверку противопожарной системы. Но сигнал от нее не поступил на диспетчерский пульт ГСЧС, говорит Сергей Горбань из областного управления по чрезвычайным ситуациям.

— Еще рано говорить о причине возгорания. Предполагаем, что связано с электросетью, — говорит Горбань. — В диспансере была пожарная сигнализация. Договор заключали с частной фирмой "Набат". Именно к ним должен был поступить сигнал, а оттуда — к нам. Но этого не произошло. Мы получили вызов по номеру 101. Сейчас выясняется, была противопожарная система исправна, подключена.

Внеплановую противопожарную проверку в интернате проводили в сентябре 2017-го. Тогда выявили ряд нарушений, за что руководитель заплатил 34 грн штрафа.