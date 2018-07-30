"Боялась кому-то признаться о побоях, потому что Сашка мог наказать"

 
Ексклюзивы
1/5
Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова
Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова
Просмотров: 261
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1404
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 180
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4878
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5436
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1476
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6138
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10125
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4806
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Фото
Все фото
2
3
2
5
3
Соцработницу подозревают в смерти подопечной
Соцработницу подозревают в смерти подопечной
Из колонии сбежали трое заключенных
Из колонии сбежали трое заключенных
Наталия Кривко нашла повешенным 12-летнего сына
Наталия Кривко нашла повешенным 12-летнего сына
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1377
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2862
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 621
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4905
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 351
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 07:25

"Боялась кому-то признаться о побоях, потому что Сашка мог наказать"

  Комментировать

— Таня позвонила матери. Сказала: "Я больше не могу терпеть. Повешусь". Та умоляла дочку одуматься. Сразу же кинулась к ней домой. Застала Таню в петле еще теплую, — рассказывает 59-летняя Валентина Правенко, председатель села Борщи Подольского района на Одесчине.

18 июля здесь повесилась 28-летняя Татьяна Затыка. Вместе с мужем, 30-летним Александром, воспитывали четырех детей: 8-летнюю Дарью, 7-летнего Юрия, 4-летнего Ростислава и 3-летнего Владислава. В тот вечер дома была одна.

— Наверно, у нее терпение лопнуло. Таня была светлым человеком. Жила семьей, подруг не имела, — продолжает Валентина Петровна. — А Сашка — самовлюбленный, спесивый. В тот вечер должен был идти на работу, но где-то пил. Дети у свекрови гостевали. Уже как мама Таню нашла, люди сбежались. Вызвали "скорую", полицию. Когда вытянули ее из петли, еще дышала. Потом захрипела — и все. Позвонили Саше. Он пьяный приехал. Еще и к полиции задирался.

Татьяна Затыка родом из села Большой Фонтан. За Александра вышла замуж в 2009-м. Переехала в Борщи к мужу.

— Сначала неплохо жили. Купили дом, трактор. Саша людям огороды пахал. А потом, как ополоумел. Пьянствовал, бил Таню, гулял. А она все терпела, — рассказывает соседка, имени просит не указывать.

Татьяна нигде не работала, присматривала за детьми. Александр перебивался временными заработками. В последнее время работал рабочим в железнодорожном депо. Жили преимущественно на детские выплаты. Семья находилась на учете социальных служб.

— Регулярно наведывались к ним. Следили, есть ли что поесть, ухожены ли детки, — говорит Валентина Правенко. — Учили, что нужно в доме убрать, постирать, как могли помогали. Пришла пора детей отдавать в школу-садик, Александр уперся рогом, что не даст. А Таня права голоса не имела, на все соглашалась. Мы долго воевали, чтобы оформить детей.

Два года назад Александр бросил жену с детьми и ушел к другой женщине.

— Пошел жить к старшей вдвое цыганке. Что только мы не говорили ему, чтобы опомнился. Тогда пригрозили, что заберем детей, если не вернется в семью и не найдет работу. Он послушал — вернулся. Приходили тогда к ним с проверками чаще, чем того требовали обязанности, — говорит Валентина Правенко. — Не раз видела Таню с синяками, опухлую от плача. Спрашивала прямо, бьет ли он. Но она все время мужа покрывала. Ни одним словом не оговорила. Думаю, боялась сознаться о побоях, потому что Сашка мог наказать.

Три недели назад у них был специалист по делам семьи из района, — добавляет Валентина Петровна. — Он — бывший милиционер, проводил воспитательную работу с Сашкой. Рассказывал, как нужно к жене относиться. А тут Таня заходит с синяком. Говорит, сама упала и набила. Думаю, она не выдержала этой жизни — унижения, безденежья. Поэтому и повесилась.

Похоронили Татьяну Затыку 20 июля в Борщах.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Боялась кому-то признаться о побоях, потому что Сашка мог наказать"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 46823
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 37174
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 25043
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 22518
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 16194
Скандалы
"Если стена обвалится, восемь домов пойдут вниз"
"Если стена обвалится, восемь домов пойдут вниз" Просмотров: 369
Многодетная семья отравилась грибами
Многодетная семья отравилась грибами Просмотров: 594
Соцработницу подозревают в смерти подопечной
Соцработницу подозревают в смерти подопечной
2
 Просмотров: 171
Основательница "Фемен" повесилась в шкафу
Основательница "Фемен" повесилась в шкафу Просмотров: 90
Двадцать шесть людей погибли на дорогах за сутки
Двадцать шесть людей погибли на дорогах за сутки Просмотров: 378
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
5
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Голосов: 2784
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua