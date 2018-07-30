"Боялась кому-то признаться о побоях, потому что Сашка мог наказать"

— Таня позвонила матери. Сказала: "Я больше не могу терпеть. Повешусь". Та умоляла дочку одуматься. Сразу же кинулась к ней домой. Застала Таню в петле еще теплую, — рассказывает 59-летняя Валентина Правенко, председатель села Борщи Подольского района на Одесчине.

18 июля здесь повесилась 28-летняя Татьяна Затыка. Вместе с мужем, 30-летним Александром, воспитывали четырех детей: 8-летнюю Дарью, 7-летнего Юрия, 4-летнего Ростислава и 3-летнего Владислава. В тот вечер дома была одна.

— Наверно, у нее терпение лопнуло. Таня была светлым человеком. Жила семьей, подруг не имела, — продолжает Валентина Петровна. — А Сашка — самовлюбленный, спесивый. В тот вечер должен был идти на работу, но где-то пил. Дети у свекрови гостевали. Уже как мама Таню нашла, люди сбежались. Вызвали "скорую", полицию. Когда вытянули ее из петли, еще дышала. Потом захрипела — и все. Позвонили Саше. Он пьяный приехал. Еще и к полиции задирался.

Татьяна Затыка родом из села Большой Фонтан. За Александра вышла замуж в 2009-м. Переехала в Борщи к мужу.

— Сначала неплохо жили. Купили дом, трактор. Саша людям огороды пахал. А потом, как ополоумел. Пьянствовал, бил Таню, гулял. А она все терпела, — рассказывает соседка, имени просит не указывать.

Татьяна нигде не работала, присматривала за детьми. Александр перебивался временными заработками. В последнее время работал рабочим в железнодорожном депо. Жили преимущественно на детские выплаты. Семья находилась на учете социальных служб.

— Регулярно наведывались к ним. Следили, есть ли что поесть, ухожены ли детки, — говорит Валентина Правенко. — Учили, что нужно в доме убрать, постирать, как могли помогали. Пришла пора детей отдавать в школу-садик, Александр уперся рогом, что не даст. А Таня права голоса не имела, на все соглашалась. Мы долго воевали, чтобы оформить детей.

Два года назад Александр бросил жену с детьми и ушел к другой женщине.

— Пошел жить к старшей вдвое цыганке. Что только мы не говорили ему, чтобы опомнился. Тогда пригрозили, что заберем детей, если не вернется в семью и не найдет работу. Он послушал — вернулся. Приходили тогда к ним с проверками чаще, чем того требовали обязанности, — говорит Валентина Правенко. — Не раз видела Таню с синяками, опухлую от плача. Спрашивала прямо, бьет ли он. Но она все время мужа покрывала. Ни одним словом не оговорила. Думаю, боялась сознаться о побоях, потому что Сашка мог наказать.

Три недели назад у них был специалист по делам семьи из района, — добавляет Валентина Петровна. — Он — бывший милиционер, проводил воспитательную работу с Сашкой. Рассказывал, как нужно к жене относиться. А тут Таня заходит с синяком. Говорит, сама упала и набила. Думаю, она не выдержала этой жизни — унижения, безденежья. Поэтому и повесилась.

Похоронили Татьяну Затыку 20 июля в Борщах.