Боевого генерала оставили под стражей

28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора 41-летнего Дмитрия Марченко, начальника Главного управления развития и обеспечения Вооруженных сил Украины. Будет сидеть в изоляторе до 3 января или может выйти под 20 млн грн залога.

Генерала и четырех его подчиненных обвиняют в закупке некачественных бронежилетов "Корсар-М3" компании "Темп-3000". 26 июня следователи Государственного бюро расследований провели обыски в Минобороны. Изъяли 11 тыс. жилетов. Экспертиза показала, что семь из десяти - простреливаются, когда намокнут. Убытки государства оцениваются в 100 млн грн.

Дмитрий Марченко - кадровый военный. Родом из райцентра Вознесенск на Николаевщине. Командовал разведкой в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Воевал в Донецком аэропорту. В сентябре 2015 года назначен начальником Главного управления развития и обеспечения Минобороны. Арест связывает с политикой.

- Если докажут, что бронежилеты некачественные и в этом виноват я - буду просить максимального наказания. Но если это не так, то зачем оговаривать, - сказал на суде.

Дмитрия Марченко на заседание не привезли - устроили видеоконференцию. Присутствующие встретили решение криками "Позор!" и "Свободу Марченко!". Обвинили прокуроров в измене.

- Марченко живет на съемной квартире, а вы ему 20 миллионов залога? - кричит судьям руководитель общественной организации "С14" Евгений Карась, 31 год. - Вы же знаете, что это заказное дело. Если посадите его - вас будет судить военный трибунал. Одумайтесь! Заболейте, свалите с дела. Ибо вы станете врагами украинской государственности.

- Защитникам Украины показали, что они - никто. Наше мнение ничего не значит, - возмущается полковник 40-летний Максим Миргородский, командир 95-й десантно-штурмовой бригады. - Продолжается следствие. Суд еще не решил, виноваты военные или нет, но их уже держат за решеткой. Люди, которые проливали кровь ради страны, должны доказывать, что достойны уважения. На свободу до приговора выпускают кого угодно. А офицерам выставляют залог в 20 миллионов. Я хотел поручиться за Марченко своей честью (Максим Миргородский - полный рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого. - ГПУ). Оказалось, этого недостаточно.

В Министерстве обороны возмущены решением суда. Говорят, Марченко не скрывался и сотрудничал со следствием.

- Он - боевой генерал, участник обороны Донецкого аэропорта, отлично несет службу, - говорят в оборонном ведомстве. - Его хотели взять на поруки несколько народных депутатов и героев Украины, но им отказали.

Экспертиза подтвердила, что Дмитрий Марченко не подписывал документы о покупке бронежилетов. Только писал для них технические условия. Закупки согласовывал тендерный комитет Минобороны.

- Обвинения абсурдны, - считает волонтер 34-летний Назар Приходько. - Киевский апелляционный суд оставил Марченко под стражей. Днем раньше этот же суд отпустил под домашний арест экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняют в преступлениях против майдановцев.

Генеральный штаб заказал дополнительную независимую экспертизу бронежилетов "Корсар".

- Возьмем образцы не только из той партии, которую изъяло ГБР. А из нескольких предыдущих и поступивших позже, - говорит начальник Генштаба 52-летний Руслан Хомчак.

Подчиненных Марченко также оставили под стражей. Сергей Почтаренко два месяца будет находиться на гауптвахте, Михаил Каморянский остается в изоляторе, Ольга Капинус и Василий Саковец - под ночным домашним арестом.