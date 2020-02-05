— В шесть вечера вела внука. На улице — ни людей, ни машин. Позже тоже никто ничего не слышал, потому что даже соседей нет близко, — говорит 61-летняя Анна Турянская из Радехова на Львовщине о нападении на дом соседа Степана Данькевича, 61 год.

Он — директор местного лесхоза. Вечером 22 января в его дом на ул. Витковской, 26а в пригороде ворвались четверо неизвестных в масках. Мужчина дома был с женой 59-летней Верой Ярославовной, дочерью Оксаной, 34 года, 87-летней тещей и внуками — 5 лет и 12 месяцев. Нападавшие назвались работниками СБУ. Всех, кроме детей, связали, били и требовали деньги. Вера Данькевич не выдержала пыток.

— Двери в дом были открыты. Нападающие этим воспользовались. Жертв связали скотчем и шнурками от проводки. Били руками, ногами. Требовали признаться, где деньги, — рассказывает 40-летний Тарас Сабанюк из областной полиции. — Забрав все, что нашли, убежали. Дочь владельца дома смогла освободиться и позвонила своему мужу, а тот вызвал полицию. Когда те приехали, жена хозяина была еще жива. Но вскоре умерла. Причину смерти устанавливают эксперты.

Воры украли несколько тысяч гривен и $500, по предварительным данным. Их разыскивают.

Коллеги Степана Данькевича предполагают, что нападавшие — неместные. Мужчину забрали в местную больницу. Оттуда перевезли во Львов в состоянии средней тяжести.

— У пациента были травмы головы, грудной клетки и несколько колотых ран. В частности, в голову, — говорит Григорий Цицик, нейрохирург Больницы скорой помощи.

Степан Михайлович возглавляет лесхоз более 20 лет. Был депутатом областного совета. В 2016-го депутаты Львовского облсовета обращались к Гослесагентству с просьбой провести служебные расследования в отношении Данькевича и еще двух директоров областных лесхозов. Якобы из-за массовой вырубки деревьев. Жена Данькевича была частным предпринимателем.