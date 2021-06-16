"Беркутовцев" впервые осудили за разгон Майдана

Бывших "беркутовцев" 37-летнего Виктора Эйсмонта и 41-летнего Владимира Мохоня Шевченковский райсуд Киева приговорил к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий во время разгона Майдана в ночь на 30 ноября 2013-го в Киеве. Это первый реальный приговор работникам расформированного подразделения в Украине.

Их обвиняли еще по двум статьям - служебный подлог и препятствование мирным собраниям. Здесь суд освободил их от наказания. По истечению срока давности преступлений.

Осужденные разгоняли митингующих и участвовали в избиении более 30 человек, по версии следствия. Среди пострадавших был переводчик Максим Федяй. Эйсмонт составил на него рапорт, обвинив в мелком хулиганстве. Впоследствии его отклонил Апелляционный суд.

Дела слушали с 2018-го. Обвиняемые оставались на свободе. Со следствием не сотрудничали, с потерпевшим не контактировали.

- Они заламывали людей, когда те падали от ударов. Тащили в автозаки. Затем по требованию руководства лепили лживые рапорты для привлечения к административной ответственности, - рассказывает 38-летний Максим Федяй. - Радости нет. Скорее подавленное состояние после приговора. Даже сочувствую осужденным. Они исполнители. Но если подобные преступления спускать на тормозах, превратимся в диктатуру. Со мной они не говорили. По совету адвоката, минимально общались с судом. Впечатление, что он не хотел их защищать. А делал все, чтобы молчали и не сдали руководство.

Суд удовлетворил гражданский иск Федяя о компенсации морального ущерба в 400 тыс. грн. Сумму должны оплатить бывшие "беркутовцы", столичная полиция и Министерство внутренних дел.

Виктор Эйсмонт в 2013 году был командиром второго отделения спецподразделения "Беркут". Через два года прошел переаттестацию и служит в полку полиции специального назначения №1 Главного управления Нацполиции Киева. Был помощником нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

- Действительно работает помощником. И служит в АТО. Имеет статус участника боевых действий. Во время разгона студентов лишь выполнял приказ, - говорил в 2018 году нардеп.

Владимир Мохонь командовал первым отделением "Беркута". После Майдана службу в полиции закончил. Живет на Житомирщине. Чем занимается - неизвестно.

Обвинение просило обоим по шесть лет тюрьмы. Действовали в составе организованной группы и выполняли преступный приказ, объясняли прокуроры.

- Мы требовали по пять лет тюрьмы, - говорит адвокат потерпевшего Юлия Науменко, 33 года. - Обвиняемые не давали показания и не признали вину. Кроме документальных подтверждений, в суде заслушали десяток свидетелей. Это были знакомые потерпевшего, работники коммунальной службы и видеооператор немецкого телеканала. С коллегой снимали сюжет о тогдашних событиях. Федяй попал в кадр.

Свидетели заявили, что действия "беркутовцев" были слаженными, добавляет защитница.

- Спецназовцы прибыли все вместе и сразу перешли в наступление. Но суд дал по три года. Эйсмонта наконец уволят из полиции. Важно привлечь к ответственности и тех, кто был в руководстве тогдашней милиции и отдавал приказы.

Благодаря чему произошел сдвиг по делам Майдана?

- В октябре 2019-го при Генеральной прокуратуре создали отдельный Департамент по расследованию таких дел. Следователи начали изучать материалы, выделять в отдельные производства и передавать в суды.

Первые приговоры слышим через семь лет после Революции достоинства. Что тормозит процесс?

- Проблема в судах. Заседания назначаются раз в месяц-два. А потом по каким-то причинам меняется судья и дело начинаем слушать с самого начала. Как в случае с экс-беркутивцем Виктором Шаповаловым (обвиняют в преступлениях, среди которых - превышение служебных полномочий, что привело к избиению и убийству активистов в столичном Крепостном переулке во время Революции достоинства 18 февраля 2014 года. - ГПУ). Обвинительный акт в отношении него был передан в суд в ноябре 2016-го. В деле более 100 потерпевших, допросили 50-70 свидетелей. А судья подал в отставку. Все начинаем заново.

Станет ли дело Эйсмонта-Мохоня прецедентом?

- Для других дел - нет. Потому что отличаются обстоятельства совершения и последствия преступлений, квалификации, судьи. Тяжкие преступления не имеют срока давности. Будем делать все возможное, чтобы виновные получили приговоры.

Осужденные имеют 30 дней на обжалование приговора в Апелляции. Их адвокат Виталий Кучер решение суда не комментирует.