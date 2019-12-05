Арестовали подозреваемых в убийстве 3-летнего Александра Соболева

Шевченковский районный суд Киева 4 декабря арестовал без права на залог 20-летнего Андрея Лаврегу и 18-летнего Алексея Семенова. Их подозревают в убийстве 3-летнего Александра, сына предпринимателя и депутата Киевского областного совета 47-летнего Вячеслава Соболева.

Авто "Рендж Ровер" Соболева расстреляли на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева вечером 1 декабря. За рулем был Вячеслав. Целились в него. Сзади сидела жена 38-летняя Инна с дочкой Марией, 10 лет, и сыном 3-летним Александром. Пуля попала ребенку в голову. Умер по дороге в больницу.

- Мы сели в машину. Сын спросил: "Едем домой?" Ответила, что нет, в магазин. Купим будку для собачки, которого нашли. Иначе он замерзнет. И вдруг - выстрелы, - вспоминает Инна Соболева. - Крикнула мужу, чтобы давил на газ. Оборачиваюсь, а у моего сыночка полголовы нет. Я его мозг собственными руками по салону собирала.

Подозреваемых в преступлении задержали на следующий день. Оба воевали на Донбассе. Служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии.

Стрелял Андрей Лаврега. Он уроженец Черкасс. Пошел воевать в 18, хотя на тренировках батальона был с 17 лет. Алексей Семенов - сообщник. Родом из Подольска Одесской области. Бросил учебу ради войны. Демобилизовались в июне этого года.

- Лаврега имел позывной "Тихий". Смелый, целеустремленный, быстро учится, один из лучших снайперов на этой войне. Получил многочисленные награды, в октябре 2018-го - орден "За мужество" третьей степени из рук президента Порошенко, - рассказывает о подопечном заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт, позывной "Июнь". - С Семеновым они дружили. Тот тоже отважный. С войны ушел со словами, что наелся, больше не может. Сказал, что у него отношения с девушкой в Одесской области. И после этого с ним контакта не было. Ребят не оправдываю. Предполагаю, что мотивом могли быть деньги. Или им сказали, что "объект" финансирует ЛНР/ДНР, и этим спровоцировали.

Следствие установило, что в машину Соболева киллер стрелял из отеля напротив. Сообщник был на улице. Вероятно, сообщал о движении машины.

Руководители отеля рассказали, что стрелок снял номер на 6 суток. Это был первый день его пребывания. Кроме карабина, принес картон, чтобы укрыться им на балконе во время стрельбы.

- Сначала говорили, что киллер скрылся на "Лексусе". Мы отследили полет пули, и оказалось, что эта версия ошибочна. Посмотрели видео с камер. Выяснили, из какого дома открыли огонь, - говорит руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

Следователи нашли коробку с гильзами и оружие, из которого стреляли. Это карабин калибра 7,62 мм с недорогим китайским оптическим прицелом.

Вячеслав Соболев считает, что причастными к преступлению могут быть семь человек из его окружения. Шесть назвал поименно. Пригласил пройти детектор лжи.

Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области, живет в Киеве. Он - владелец ресторана "Марио", возле которого произошла стрельба. Депутат Киевского областного совета, входит во фракцию "Солидарность", член комиссии по вопросам бюджета и финансов. В браке третий раз.

"Рендж Ровер" 2013 года выпуска Соболев арендует у "Донукрпроект НИИ". Компания фигурирует в уголовном производстве о финансировании терроризма на Донбассе. Была зарегистрирована в Донецке.

- Киллер - человек непростой. Профессионал. Он мог завалить любую движущуюся цель на большей скорости с расстояния, больше в десять раз. А здесь промахнуться и попасть в ребенка с такой дистанции? - говорит волонтер Тимофей Златкин. - Есть много других вопросов. Для чего стрелять по машине, если можно было убить мужчину у подъезда, когда он выходил. Если случайно промахнулся и увидел, что его объект жив - должен закончить работу. И для чего подставляться под камеры, бросать на месте оружие? Вопросов много.