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вторник, 02 июля 2019 07:11

Анна Пилявская выбросила мертвого сына в сумке

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Полицейские ищут 22-летнюю Анну Пилявскую. Вечером 26 июня камеры наблюдения зафиксировали, как она выбросила возле недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов сумку. На следующий день ту нашли прохожие. Внутри было тело ребенка. Выяснили, это сын Анны — двухлетний Александр. Умер от приступа астмы, по предварительному заключению эксперта.

— Ходили слухи, что ребенок имел многочисленные следы побоев. Это неправда. На теле мальчика не обнаружили признаков насильственной смерти, — говорит Александр Чубей из областной полиции.

— Женщина в одиночку тащила сумку около двух километров среди ночи. Это видно на камерах наблюдения, — добавляет начальник областного управления уголовного розыска Александр Раренко.

Об Анне Пилявской известно, что она родом из Хмельницкой области. Около месяца тому назад приехала в Черновцы с сыном, снимала жилье. Отец Александра сидит в тюрьме. Сейчас в город приехали родители женщины. Где может быть дочка - они не знают.

Полицейские расследуют дело как умышленное убийство. Когда выяснят все обстоятельства — его могут переквалифицировать.

Автор: Анна БОВА
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Дата
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