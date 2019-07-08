Анастасию Ковалеву сжег жених

- Услышала страшный крик. Выбежали во двор, а там девушка полыхает, как факел. Парень пытается ее потушить. Потом соседи выбежали с ведрами и баклажками. Начали поливать, одеяла набрасывали. А какие-то молодые люди в стороне снимали все на видео, - 28-летняя Марта Кузь из Запорожья рассказывает о 22-летней Анастасии Ковалевой.

Ее около девяти вечера 2 июля облил бензином и поджег жених 28-летний Виталий Чайковский. Это произошло на ул. Лахтинской, 17 возле многоэтажки, где пара жила.

- Девушка сильно кричала. На ней все сплавилось в секунду и прикипело к телу, - добавляет Марта. - Ее парню кто-то разбил нос. Весь дрожал.

Женщина получила ожоги 90% поверхности тела. За ее жизнь борются медики городской больницы №5. У Виталия Чайковского обгорели кисти рук. После осмотра врачей был задержан.

4 июля Хортицкий районный суд Запорожья арестовал мужчину на 60 суток без права на залог. В суде плакал, просил прощения. Вину отрицал. Говорил, это был несчастный случай.

- Мы поссорились. Я выпил. Купил бутылку бензина и облил Настю. Подпаливать не собирался, только напугать. Думал, это укрепит наши отношения. Решил прикурить сигарету. В этот момент мы оба вспыхнули, - говорит Виталий. Просит отправить его в больницу. - Не хотел причинить ей боль. Не понимал, что делаю.

Анастасия и Виталий были вместе больше года. Познакомились, когда работали в Киеве на одной фирме. Впоследствии переехали в Запорожье. Жили в квартире женщины. Подруги говорят, муж ее ревновал.

- Из-за ревности она не выходила из дома. Даже на кофе с друзьями, - рассказывает подруга Карина Власова, 21 год.

- Он даже перечитывал сообщения, которые ей приходили на телефон. Но Настя думала, что ревность - это проявление любви, - подтверждает другая подруга, не называется. - Планировали свадьбу. Уже ходили в ЗАГС. Но у них не приняли заявление из-за проблем с документами Виталия. Вроде вовремя не поменял фотографию в паспорте. А еще были нюансы с регистрацией. Они планировали решить эти проблемы и пожениться.

О том, что пара часто ссорилась, сама девушка писала в "Инстаграме". Однако подчеркивала, что любимый добрый. Замуж позвал на второй день знакомства, а через несколько месяцев сделал официальное предложение - с обручальным кольцом и в присутствии родителей. Дарил дорогие подарки и цветы чуть ли не ежедневно.

"Никогда не просила подарки, но при этом он всегда до копейки на меня все потратит. Мы обычная семья, но он из себя лезет вон, чтоб подарить золото, айфон, белье, духи и многое другое. Больше года отношений и ни недели без цветов. За все время максимум три дня не виделись. А так - 24/7. Если скандал, то полквартиры разрушаем, миримся - вторая половина страдает", - написала 30 апреля в соцсети Анастасия.

Виталий Чайковский родом из Донбасса. Разведен, имеет ребенка от первого брака. Официально не работает. Деньги на ценные подарки брал у родителей, говорят в прокуратуре.

- Он не имеет ни постоянного места жительства, ни постоянных легальных доходов в Запорожье или за его пределами, - комментирует прокурор 39-летний Кирилл Швец. - Также в городе у него нет ни родственников, ни друзей.

О состоянии Анастасии Ковалевой врачи никаких прогнозов не делают.

- Состояние крайне тяжелое. Она в ожоговом шоке, - говорит заведующий ожоговым отделением городской больницы №5 Андрей Сех, 43 года. - Поражено почти все тело, ожоги глубокие. Постоянно делаем переливание крови. 5 июля женщине провели первую операцию. Зачистили и закрыли свиной кожей некоторые ожоги.

В больнице возле девушки круглосуточно дежурит мать, Кристина Владимировна. Подробностей трагедии она рассказывать не хочет. Однако говорит, что ее дочь берутся лечить в клинике американского Бостона. Там спасают тяжелых пациентов с ожогами. В частности, успешное лечение прошли 27 украинцев, которым в нашей стране не давали шансов. Лечение для Анастасии будет бесплатным. Однако на перелет специальным самолетом нужно $70 тыс. За покушение на убийство Виталия могут посадить на 15 лет или пожизненно.