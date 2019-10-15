Алексей Веремийчик исчез на рыбалке

Четвертые сутки продолжаются поиски 35-летнего Алексея Веремийчика на озере Любязь в Любешевском районе на Волыни. Он - директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета.

12 октября поехал с женой Анной и тремя товарищами на отдых. Женщина осталась на берегу, мужчины поплыли рыбачить. – Из-за сильного ветра в 600 м от берега их лодка перевернулась. Трое остались на месте, а Веремийчик решил плыть к берегу и позвать на помощь. Больше его не видели.

- Была большая волна, сильный ветер, - говорит Виктор Гомоль из областной полиции. - Рыбаки с берега увидели, что произошло "чепе". Подобрали трех мужчин, которые держались за лодку. Поиск четвертого продолжается.

Кроме полиции, Алексея Веремийчика ищут спасатели и волонтеры.

- 13-14 октября водолазы обследовали более 30 гектаров озера. Используют также лодки и специальные тралы. Поиски вели и в камышах, и по береговой линии. Привлекли квадрокоптер и легкий самолет, - рассказывает 42-летний Владимир Нестеров из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области. - Работы осложняет сильное заиление дна. Видимость в воде - не более метра.

Товарищи пропавшего - двое жителей Луцка, 37 и 33 лет, и 54-летний житель Луцкого района также присоединились к поискам Алексея Веремийчика.