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вторник, 21 мая 2019 07:35

Александр Присяжный расстрелял семью фермеров

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На рассвете 9 мая в селе Шипинки Барского района Винницкой области расстреляли фермеров 47-летнего Эдуарда и 42-летнюю Юлию Тычуков. Убитых супругов нашли работники хозяйства.

В убийстве признался 29-летний Александр Присяжный, родом из села Межлесье. Его арестовали 16 мая.

- Задержали на рынке в соседней области, - говорит 52-летний Александр Цымбалюк из областной полиции. - Он привез туда яблоки. Не верил, что его найдут так быстро.

Александр Присяжный не знал супругов Тычуков. Имели только общих друзей. От них узнал, что у фермеров есть деньги, потому что продали прошлогодний урожай яблок.

- Убил чисто ради денег. Во время задержания так и сказал: "Имел большие долги, которые надо было отдавать. У меня не было выбора: если бы не я, то меня, - рассказывает Цымбалюк.

Александр Присяжный расстрелял Эдуарда и Юлию Тычуков из двух собственных ружей - гладкоствольного и нарезного. Это было незарегистрированное оружие. Им любил охотиться. Убийство сняли камеры видеонаблюдения.

В пять утра Эдуард Тычук вышел в халате покурить. В этот момент во двор зашел мужчина в балаклаве и военной форме. Выстрелил в хозяина дома. На крик выбежала жена. Нападающий выстрелил ей в затылок. Пуля прошла навылет.

- Живым остался только отец погибшей - Владимир Гонта. Он не слышал выстрелов. Были проблемы со слухом и на ночь выключил слуховой аппарат, - говорит Вадим Кобзарь из Нацполиции в Винницкой области.

После убийства Присяжный вошел в дом. Вынес на плечах сейф, завернутый в покрывало. Двинулся к своей "девятке", которую оставил за селом. По дороге выбросил ружье в кусты.

- Рассказал, что сейф оказался тяжелым. По дороге его расстрелял. Деньги завернул в одеяло. Сколько их было, выяснить нам не удалось. Это знали только погибшие. Родственники говорят, что было много валюты. Задержанный утверждает, только гривны – 1 миллион 300 тысяч, - говорит Кобзарь. - В его машине мы нашли почти 300 тысяч гривен. Когда осматривали сейф, то в другом отделе обнаружили еще 700 долларов.

Александр Присяжный работал охранником ставка Чернятинского колледжа Жмеринского района и подрабатывал грузовыми перевозками.

- Знакомые говорят, имел вспыльчивый характер. Постоянно пытался развивать какой-то бизнес, искал деньги. Жил с женой в городе Бар. Воспитывали 2-летнего сына, - добавляет Александр Цымбалюк.

Фермеры Тычуки с 2003-го выращивали яблоки. Еженедельно продавали грузовик фруктов. За несколько месяцев до трагедии решили продать бизнес и сменить работу.

- Они тяжело работали. Жили зажиточно, но и другим помогали. Наших людей брали на сезонные работы, - говорит односельчанка 65-летняя Нина Иванова. - Говорят, они хотели уехать. За бизнес просили 2-3 миллиона долларов.

Брак с Юлией для Эдуарда Тычука - третий. Вместе прожили восемь лет.

Похоронили фермеров в субботу 11 мая. Александру Присяжному грозит пожизненное заключение.

Автор: Татьяна САРАХАН
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