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пятница, 23 августа 2019 06:51

Александр Головач заказал убийство бывшей жены и падчерицы

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Украинские спецслужбы инсценировали убийство 53-летней Надежды Головач и ее дочери 31-летней Юлии Зайковской из Броваров на Киевщине. Их заказал бывший муж Надежды, предприниматель 51-летний Александр Головач. Киллеру заплатил $50 тыс. — 1,25 млн. грн.

— Мы получили информацию, что владелец промышленно-строительной компании из Броваров ищет киллера для убийства падчерицы и бывшей жены. С последней судился за право собственности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, частный самолет, — рассказали в пресс-службе СБУ. — Посредники вывели на подставного киллера, который ранее имел судимости за умышленные убийства. Полиция распространила информацию об исчезновении женщин. Их убийство имитировали. Заказчику отдали постановочные фото.

По легенде, об исчезновении жены в полицию заявил муж Юлии вечером 17 августа. Якобы она с тещей выехали на машине "Тойота РАВ 4" из Броваров в Киев около восьми вечера. Через полчаса перестали выходить на связь. На следующий день полицейские сказали, что нашли их пустое авто.

— Мужчина понимал, что судебное решение о разделе имущества будет в пользу бывшей жены и ее дочери. Поэтому заказал и проплатил убийство обоих, — говорит руководитель областной полиции Андрей Небытов, 39 лет — Действовал в сговоре с нынешней женой.

Полицейские задержали Александра Головача и его жену. А также посредников убийства — супружескую пару. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Надежда и Александр Головач прожили в браке 25 лет. Юлия — дочь Надежды от первого брака. Головач воспитывал ее с 5 лет. Супруги также имеют общего сына. В позапрошлом году пара развелась. С тех пор делят имущество.

Надежда с дочерью владелицы развлекательного комплекса в Броварах "С легким паром". Туда входят сауны, мотель, автомойка и ресторан. Александр с помощью экскаватора пытался его разрушить. Перед исчезновением женщин автомобиль Надежды трижды поджигали.

Головач — директор предприятия по производству тротуарной плитки. Владелец компании "Патриот", которая делает легкие летательные аппараты. Совладелец авиационно-технического клуба "Евростар". Владеет фирмой "Эргуд", занимающейся оптовой торговлей древесины, строительными материалами, производством мебели. Один из владельцев компании "Испытательный центр ТЕСТ". В сферу ее деятельности входит исследования и экспериментальные разработки в области науки. А также программирование и тяжелый автомобильный транспорт.

Два года тому назад прокуратура Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции разоблачила преступную группу, которая занималась разбойными нападениями, в том числе по заказу. Одно из них — на предпринимателя из Броваров на Киевщине Александра Головача, который организовала его экс-жена Надежда. Об этом написала в "Фейсбуке" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец:

"В банду входили полицейские-оборотни, которым женщина платила по 3 тысячи долларов за "результативное избиение" — мужчина должен был стать инвалидом и все время заниматься лечением, а не судиться за имущество. Потом решила его убить, за что предложила уплатить 10 тысяч долларов. Обвинительный акт в отношении женщины и исполнителей находится на рассмотрении в суде на стадии допроса свидетелей".

Автор: Анна БОВА
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