Адвокату Андрею Буше прострелили ноги

В Киеве на улице Старонаводницкой неизвестные напали на адвоката 48-летнего Андрея Бушу 30 сентября. Приблизительно в 22:00 приехал на "Хонде" домой.

Мужчину избили, прострелили ноги и затянули в дом, где были его дочка и жена Наталия, 40 лет. Она — судья Деснянского районного суда столицы, сейчас в декретном отпуске. Женщину с ребенком закрыли в туалете, они не пострадали.

Из дома Буши вынесли почти $4 тыс., 300 евро и ожерелье с драгоценными камнями, по неофициальным данным. Сразу после нападения потерпевшие и соседи вызвали полицию. Патруль приехал через несколько минут. Началась перестрелка. Ранение в ногу и бедро получил капрал 25-летний Станислав Михайлишин, он в больнице.

Один из нападающих погиб. Известно, что ему было 35 лет, жил на Житомирщине. В последнее время работал в частной охранительной фирме. В воскресенье, когда произошло ограбление, заступил на дежурство. Гражданская жена, с которой прожил 13 лет, убеждена, — ее муж такого сделать не мог.

Основные версии следствия — нападение с целью наживы или профессиональная деятельность пострадавшего.

Дом, в котором напали на супругов, по документам принадлежит отцу Наталии — Дмитрию Сокуренко. Он судья Апелляционного суда Киева. В собственности Наталии — квартира в столице, которую она делит с братом и отцом. Недавно в ее декларации появилась запись о 2,4 млн грн дохода от продажи недвижимости. Андрей Буша находится в больнице. С женой комментариев не дают.