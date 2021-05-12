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четверг, 13 мая 2021 07:50

"Я показал нож. Думал, это их остановит"

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- Володя меня толкнул. Я сделал замечание - чтобы смотрел, куда идет. В ответ получил удар и началась потасовка. Я кричал, чтобы его забрали от меня. Он выпивший - не понимает, что делает. Но всем было безразлично, поэтому решил до драки не доводить. Побежал домой. А Володя с дружками - за мной, - 24-летний Андрей Пекельный из села Глещава Теребовлянского района на Тернопольщине рассказывает на камеры местных телеканалов о стычке, произошедшей вечером 1 мая.

Андрей пошел на дискотеку в местный клуб. Там на него напали пятеро мужчин из соседней Ивановки. Андрей после стычки убежал домой. Ребята - за ним. Пекельный защищал себя, мать и свой дом и смертельно ранил одного из компании - 23-летнего Владимира Воробца. В 23:54 вызвал полицию - сообщил о нападении и раненом. Его задержали и объявили подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. На следующий день дело переквалифицировали в "умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны". Взяли под домашний арест по решению суда.

Пекельный занимается спортом, вредных привычек не имеет. Живут вдвоем с матерью. Окончил Борщевский техникум, устраивался на работу.

- Я забежал домой и заперся. Думал, отступят. Но они начали бить двери и окна. У меня в доме больная мать, она испугалась. Должен был ее защитить, - говорит Андрей. - Когда дверь взломали, я демонстративно показал нож. Думал, это их остановит, испугает и они убегут. Но Володя на меня набросился с кулаками.

Далее события развивались очень быстро, говорит Андрей. Его повалили и нож выпал из руки. Не помнит, как сумел его подобрать. В этот момент на него навалился Владимир и накололся на нож. С левой стороны брызнула кровь. Компания начала бежать.

- В цветнике везде кровь. Володя перескочил забор, выбежал на дорогу. Затем упал у соседского плетня, друзья возле него минут 15 стояли. Я тем временем позвонил в полицию. Сказал о нападении и попросил вызвать "скорую", потому что я одного ранил.

Полиция и "скорая" приехали минут через 15. Спасти Воробца не смогли. Умер от потери крови.

В защиту Андрея стали местные. Говорят, тихий и неконфликтный. Домой к Владимиру не шел убивать. Поэтому и судить не за что.

- Жаль погибшего парня и родителей. Мать его в нашем селе в магазине работает. Плачет, бедная. Почернела от горя. Но это ее сын пришел в чужой дом двери выбивать, - рассказывает 43-летняя Оксана, фамилию не указывает.

Пекельный служил по контракту в 80-й десантно-штурмовой бригаде. В 2018-2019 годах был участником операции Объединенных сил в Донецкой области.

- Знаю Андрея с 2018-го, - рассказывает побратим Андрей Кметь, 28 лет. - Позитивный парень, с правильными взглядами на жизнь. Патриот. Всегда интересуется всем, что в нашей стране происходит. Никогда не пройдет мимо чужой беды.

Владимир Воробец был частным предпринимателем, имел микроавтобус, перевозил людей. Родители убитого с журналистами не общаются. Только говорят, что не обвиняют Андрея, и просят не поливать грязью их сына. В селе тоже неразговорчивы.

- Это страшная трагедия. И там хороший ребенок, и здесь хороший ребенок. Пусть разбирается следствие, - говорит секретарь Ивановской объединенной громады Леся Гайданка.

6 мая министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что дело заберут в главное следственное управление Нацполиции. Заявил, что объявлять подозрение 24-летнему участнику ООС преждевременно и необоснованно.

- В этой ситуации вижу необходимую оборону, которая не является превышением пределов. Однако будет следствие, беспристрастное и объективное. Оно установит все обстоятельства, - сказал Аваков. - Также следователи обратятся в суд, чтобы Андрею Пекельному изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

На следующий день следователи открыли еще одно дело - о нападении на дом Пекельного с применением угроз и насилия, говорит Леся Гурецкая, руководитель пресс-службы прокуратуры области.

Добавила - ходатайство об изменении меры пресечения в суд еще не подавали.

Если следствие установит, что Пекельный превысил пределы необходимой обороны, его могут посадить на два года.

Автор: Анна БОВА, Юлия ЯКИМОВА
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Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

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