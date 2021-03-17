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четверг, 18 марта 2021 07:55

7-летнюю Марию Борисову убил односельчанин

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Днем 11 марта в селе Счастливое Олешковского района Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. В тот день с братом 10-летним Сергеем и соседскими детьми играла на улице.

Последний раз ее видели около 17:30 возле остановки общественного транспорта. В какой момент исчезла — дети не обратили внимания. Мать тщетно пыталась самостоятельно разыскать дочь. Около 20:00 заявила в полицию.

Девочку круглосуточно искали около полтысячи человек: полицейские, кинологи, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы. На въездах в село посты полиции осматривали каждое авто. Собаки-поисковики брали след. Терялся у остановки. Предполагали, что Марию похитили.

- Детвора с утра по улице носилась. Днем сидели у меня на огороде картошку пекли. Жена с работы пришла около пяти, наших загнала домой. А часа через два-три соседка сказала, что пропал ребенок. Сразу вышли на поиски, — рассказывает местный Рустем Мирзаев.

На пятый день тело девочки нашли в хлеву без крыши, недалеко от дома семьи Марии. Было завязано в полимерном мешке. Ребенка изнасиловали и задушили руками в день исчезновения, установили эксперты.

 

Мария была младшей дочерью 39-летней Ольги Борисовой и 45-летнего Андрея Шрудилова.

У них есть сын 10-летний Сергей. Для обоих это был второй брак, имеют взрослых детей от предыдущих. Ольга и Андрей официально женаты не были, женщина записана матерью-одиночкой. Два года тому назад Андрей ушел из семьи. Живет за несколько домов, имеет новые отношения. С детьми регулярно виделся, помогал.

Семья девочки стояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

- Оля выпивала, но не алкашка. Когда муж ушел, за ум взялась. Зарабатывала на сезонных работах. Детки ухоженные, развитые, сытые всегда, — рассказывает 41-летняя Оксана, фамилию не называет. — Андрей — работяга. Нанимался на любую работу. Ничего плохого о семье сказать нельзя. Жалко их, тяжело потерю переживают.

Мария училась во втором классе местной школы. Была общительной и доверчивой, по словам педагогов. Легко шла на контакт со взрослыми, даже незнакомыми.

Хлев, где нашли девочку, полиция осматривала несколько раз. Тела там не было. Через несколько дней его подбросили. На подозреваемого вышли в день похорон Марии — 13 марта.

- Установили 16 мужчин, которые могли быть причастны к преступлению. Взяли у них образцы ДНК, — говорит Александр Прокудин из полиции Херсонщины. - К одному из подозреваемых оперативники пошли в день похорон девочки. Был дома, дверь оставил открытой. Зашли, а он вены на левой руке порезал. Руку воткнул в воду, чтобы кровь не сворачивалась. Мужчину отправили в больницу. Попросили, чтобы его биологические образцы проверили в первую очередь. На следующий день получили положительный ответ.

Подозреваемый — 62-летний Николай. Имеет три судимости за хулиганство и избиение. Вышел из тюрьмы в 2005-м.

 

В прошлом году на него трижды составляли админпротоколы за мелкое хулиганство. Жил по соседству с Андреем Шарудиловым. Мужчины дружили. Николай часто выпивал, зарабатывал копателем могил. Жена бросила, сыновья живут отдельно. От показаний он отказывается. Общается с государственным адвокатом.

- Почему такое совершил - не признается. Нашелся свидетель, который видел Машу возле его дома в день исчезновения, — добавляет Прокудин. - Сперва этот человек не был среди основных подозреваемых. Ходил на вызовы в полицию, давал показания. Впустил осмотреть свое жилище. Ничего не нашли. Местность прочесали несколько раз. Наверное, думал, что повторно в селе уже не будут искать. Ночью подбросил в сарай односельчанина мешок с телом. Где его до тех пор прятал - выясняет следствие.

Жители Счастливого о Николае рассказывают неохотно. Готовы говорить, когда получит приговор.

- Он очень жестокий человек. Особенно, когда выпьет. На глаза даже старалась не попадаться. Легко мог убить кошку, со всей дури бросив на землю,- рассказывает 71-летняя Александра Юнгина, соседка Николая. - Задирался к старшим. Приставал к соседским детям - бил, душил, гениталии показывал. Мать детей - Наташа - полицию вызвала. Приехали, забрали Николая. Через час отпустили. Шокированы, что такое с Марийкой сделал. У него часто гулянки. Но в тот день криков никаких не было. Мы бы услышали.

Марию хоронили в белом гробу, прощаться пришло все село. Люди несли цветы, игрушки. Николая 14 марта взяли под стражу без права на залог, по решению Херсонского городского суда. Могут посадить пожизненно.

Автор: Анна БОВА
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Дата
18
марта

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