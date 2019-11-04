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вторник, 05 ноября 2019 07:55

400 человек штурмовали полицию

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Два дня - 31 октября и 1 ноября - более 400 жителей города Прилуки Черниговской области пикетировали местный отдел полиции. Жгли шины, кричали: "Позор!" Требовали расследовать гибель 14-летнего Дениса Чаленко.

Тело подростка нашли на железнодорожных путях вечером 29 октября. Он не вернулся с занятий боксом. Полицейские говорят, что парня сбил поезд. Родители уверены - Дениса убили и положили на рельсы мертвого.

- Сын сказал: "Мам, я тебя люблю". И побежал на тренировку, - плачет 35-летняя Светлана Чаленко. - Должен был прийти в 19:30.

Денис учился в девятом классе школы №14.

- Я приехал домой в восемь. Жена сказала, что Дениса нет. Набрал его на мобильный, связи не было. Поняли - что-то не так, потому что такого никогда не случалось, - рассказывает отец 40-летний Виктор Чаленко. - Пошли по городу, искали. Я увидел патрульных, дал приметы сына.

Тело Дениса заметили машинисты электрички Нежин - Гребенка в 21:30. Вызвали полицейских. Те позвонили родителям. Виктор Чаленко приехал через несколько минут.

- Денис был скручен в клубок, - вспоминает. - Я вытащил его из-под вагона. Руки - холодные. Такого не могло быть, если бы попал под поезд. На обоих глазах - гематомы с теннисный мяч, на носу и губе - засохшая кровь. Приехали врачи. Говорят - он мертв давно.

Вскрытие делали судмедэксперты из Прилук. По их выводам, Денис умер от открытой черепно-мозговой травмы. Других повреждений не указали.

- Я говорил с машинистом, - рассказывает Виктор. - Он говорит: "Мы увидели, что кто-то лежит на пути. Подали сигнал - не двигается. Включили экстренное торможение. По инерции поезд немного протянул и остановился. Парень лежал под первым вагоном. На локомотиве - ни крови, ни следов удара". Накануне Денис говорил, что вступился за девушку. После этого ему угрожали старшие ребята. Думаю, сына остановили и забили до смерти. Выбросили на рельсы и ждали поезда, чтобы инсценировать несчастный случай.

- Дениса убили, - убеждена мать Светлана Чаленко. - А полиция хочет сделать из него наркомана или пьяницу. Сын не курил, не пил, занимался спортом. В тот день в 17:20 вышел из дома. В 17:24 звонил друзьям. Они говорили, у него было хорошее настроение. Из этого полиция сделала вывод, что был обкуренный.

Утром 30 октября Чаленко осмотрели место, где нашли тело сына.

- В нескольких сотнях метров от путей увидели много пятен крови. Пошли по следу. Метров за 200 в кукурузе нашли еще кровь. Привели туда полицию. Больше часа добивались, пока я не позвонил в Чернигов, - рассказывает Виктор Чаленко.

- Участки, где была кровь, уже перекопали, - показывает на ямки со свежей землей Петр Ильенко, дед Дениса. - Его привезли туда. Видели неподалеку следы от разворота машины. Место там глухое.

Полиция настаивала на несчастном случае. Другие версии не рассматривали. Местных это возмутило. Устроили митинг.

- Родителей Дениса потерпевшими не признали. Допрашивали больше шести часов. Люди собрались их поддержать, - говорит 30-летний Анатолий Ильенко, дядя Дениса. - Вышел начальник полиции Александр Яцык и сказал следователю Кудряшову признать родителей потерпевшими. А тот молчит. Потом написал рапорт на отказ от расследования.

- У Дениса была разбита голова, как будто его битой лупили, - добавляет Анатолий. - Полиция собрала окровавленные камни, которые нашли родные. Но когда адвокат семьи смотрел дело, там об этом доказательство ничего не было. Люди стояли до полуночи. Уже после того полиция уехала повторно осматривать место, брать образцы крови. Шли третьи сутки. Но продолжали настаивать, что его сбил поезд. Хотя объяснить, почему телефон лежал рядом и часы сняты с руки - они не могут. Мобилка должна была быть в кармане или улететь от удара. Эксперты не указали, что у погибшего перебиты ноги. Родители отказались забирать сына из морга, требовали сделать независимую экспертизу в Киеве. И в полиции и прокуратуре доказывали, что это невозможно. И только после повторного пикета дали добро.

Родственники подозревают, кто может быть причастен к убийству.

- Это двое местных и двое киевских ребят. Старше Дениса года на два. Один угрожал ему. Вот отрывки их переписки, - Анатолий показывает в телефоне переписку племянника с Андреем Терном, где тот угрожает и назначает встречу.

Полицейские опросили его и отпустили. Имеет алиби. В тот вечер был дома. Есть люди, которые видели его в сельском магазине. И мы будем бороться, чтобы узнать правду. Дело хотят "слить". В полиции есть кто-то заинтересованный.

1 ноября тело Дениса повезли на экспертизу в Киев. Руководство Нацполиции отстранило начальника прилуцкой полиции Александра Яцыка и назначило временно исполняющего обязанности Сергея Сторожука из департамента внутренней безопасности. Дело отправили в Чернигов, а затем - в Главное следственное управление в столице.

Проведут повторную экспертизу тела. Андрей Терно учится в Прилуцком профессиональном лицее. На занятия не ходит, на звонки не отвечает.

Автор: Валентина ОСТЕРСКАЯ
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