14-летняя Алена Пупко умерла после операции

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1683
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1557
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4158
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5742
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3600
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1908
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 495
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1521
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5049
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
4
6
5
3
3
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1215
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6156
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1215
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 288
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 07:00

14-летняя Алена Пупко умерла после операции

  Комментировать
 

В реанимационном отделении Миргородской районной больницы на Полтавщине умерла 14-летняя Алена Пупко вечером 27 сентября. Родные девочки жалуются на халатность врачей. Говорят, затянули с операцией и потеряли время для спасения.

Алене стало плохо вечером 26 сентября - болел низ живота, тошнило. К врачам обратились на следующее утро. Девушку осмотрели гинеколог и хирург. Назначили анализы. В 18:30 забрали на операцию с диагнозом "острый аппендицит". Через несколько часов девочка умерла.

Родители Алены - Василий и Людмила Пупко - разведены. Девочка жила с матерью, младшим братом, дедушкой и бабушкой в селе Савинцы Миргородского района. 20 октября ей должно было исполниться 15 лет.

- Люда рассказывала, что в пятницу утром Алену отвезли на машине в районку. Там обследовали, взяли кровь. Направили на УЗИ, но оно у них не работало. Поехали искать частников. Всюду Алена ходила сама, - рассказывает дядя девочки 59-летний Иван Пупко. - А уже в половине двенадцатого ночи мне позвонила Люда в слезах. Сказала, что Альоночки не стало. Не мог поверить.

- В морг я приехал около 10 часов. Там уже были работники полиции, брали показания у отца и матери Алены, - продолжает. - Потом перезвонили на телефон Люде и сказали, что надо приехать к ним в участок, если хотят побыстрее забрать тело. Там они с Василием подписали бумагу, что не имеют претензий к врачам. Иначе судмедэксперта из Полтавы привезли бы только в понедельник. До тех пор тело дочери не смогли бы забрать и похоронить. В свидетельстве о смерти эксперт написал, что умерла Аленка от острого аппендицита, спровоцировавшего гнойное воспаление.

О смерти Алены в "Фейсбуке" рассказал знакомый семьи 59-летний Юрий Климченко. 25 лет проработал врачом на "скорой". Именно он отвозил Василия Пупко к дочери в больницу.

- К медикам много вопросов. Интересно, что делали хирурги с половины второго до половины седьмого? Уж все анализы были готовы, Алена утром их сдала. Почему они тянули? - возмущается мужчина. - Она не сразу умерла. Операция была в 18:30. Пусть шла час-два. Умерла в 11 вечера. Это время пролежала в реанимации. Может, капельницу не доставили или организм был болен.

Юрий Климченко говорит, что частичная вина в смерти девушки и на ее родных.

- Плохо стало - сразу обращайтесь в "скорую". Не ждите. Родственники дали девочке какие-то лекарства на ночь. Только утром поняли, что что-то не то, - говорит Климченко. - При аппендиците болеть может с любой стороны. Везти при резких болях в животе надо в приемное отделение больницы и делать анализ крови.

Главный врач Миргородской районной больницы Ярослав Будный комментировать случай отказывается, пока не получит заключение от патологоанатома.

Похоронили Алену 28 сентября в Савинцах. Проститься с ней пришли около 300 человек.

- Когда привезли тело, все село встречало от мала до велика. Все село пришло провожать. Назначено было в два часа дня, а приехали мы в четыре, и никто домой не пошел. Коровы недоенные, хозяйство не кормленое, а люди ждали. Тогда я понял, что Аленка значила для людей, - говорит Иван Николаевич. - В местном клубе сказали, что два месяца не будет никаких мероприятий. Племянница там занималась во всех кружках, танцевала и ведущей была. Также хорошо училась в школе. Бабушка в ней души не чаяла. Когда хоронили Аленку, падала на гроб. Причитала, что не хочет дальше жить.

На лечение и на похороны дочери родители отдолжили у людей 21 тыс. грн.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «14-летняя Алена Пупко умерла после операции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 195581
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 64058
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36479
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
20
 4 Просмотров: 17587
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 16273
Скандалы
"Путин обещал квартиру, а забрал даже пенсию"
"Путин обещал квартиру, а забрал даже пенсию" Просмотров: 18
Анастасия Дука умерла на седьмой день после родов
Анастасия Дука умерла на седьмой день после родов Просмотров: 8055
Ирину Корсак ударил ножом бывший поклонник
Ирину Корсак ударил ножом бывший поклонник Просмотров: 918
Полицейский отбил 17-летнему Максиму Кутняку селезенку
Полицейский отбил 17-летнему Максиму Кутняку селезенку Просмотров: 108
Застройщики обманули полторы тысячи человек
Застройщики обманули полторы тысячи человек Просмотров: 684
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 1977
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua