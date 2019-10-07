14-летняя Алена Пупко умерла после операции

В реанимационном отделении Миргородской районной больницы на Полтавщине умерла 14-летняя Алена Пупко вечером 27 сентября. Родные девочки жалуются на халатность врачей. Говорят, затянули с операцией и потеряли время для спасения.

Алене стало плохо вечером 26 сентября - болел низ живота, тошнило. К врачам обратились на следующее утро. Девушку осмотрели гинеколог и хирург. Назначили анализы. В 18:30 забрали на операцию с диагнозом "острый аппендицит". Через несколько часов девочка умерла.

Родители Алены - Василий и Людмила Пупко - разведены. Девочка жила с матерью, младшим братом, дедушкой и бабушкой в селе Савинцы Миргородского района. 20 октября ей должно было исполниться 15 лет.

- Люда рассказывала, что в пятницу утром Алену отвезли на машине в районку. Там обследовали, взяли кровь. Направили на УЗИ, но оно у них не работало. Поехали искать частников. Всюду Алена ходила сама, - рассказывает дядя девочки 59-летний Иван Пупко. - А уже в половине двенадцатого ночи мне позвонила Люда в слезах. Сказала, что Альоночки не стало. Не мог поверить.

- В морг я приехал около 10 часов. Там уже были работники полиции, брали показания у отца и матери Алены, - продолжает. - Потом перезвонили на телефон Люде и сказали, что надо приехать к ним в участок, если хотят побыстрее забрать тело. Там они с Василием подписали бумагу, что не имеют претензий к врачам. Иначе судмедэксперта из Полтавы привезли бы только в понедельник. До тех пор тело дочери не смогли бы забрать и похоронить. В свидетельстве о смерти эксперт написал, что умерла Аленка от острого аппендицита, спровоцировавшего гнойное воспаление.

О смерти Алены в "Фейсбуке" рассказал знакомый семьи 59-летний Юрий Климченко. 25 лет проработал врачом на "скорой". Именно он отвозил Василия Пупко к дочери в больницу.

- К медикам много вопросов. Интересно, что делали хирурги с половины второго до половины седьмого? Уж все анализы были готовы, Алена утром их сдала. Почему они тянули? - возмущается мужчина. - Она не сразу умерла. Операция была в 18:30. Пусть шла час-два. Умерла в 11 вечера. Это время пролежала в реанимации. Может, капельницу не доставили или организм был болен.

Юрий Климченко говорит, что частичная вина в смерти девушки и на ее родных.

- Плохо стало - сразу обращайтесь в "скорую". Не ждите. Родственники дали девочке какие-то лекарства на ночь. Только утром поняли, что что-то не то, - говорит Климченко. - При аппендиците болеть может с любой стороны. Везти при резких болях в животе надо в приемное отделение больницы и делать анализ крови.

Главный врач Миргородской районной больницы Ярослав Будный комментировать случай отказывается, пока не получит заключение от патологоанатома.

Похоронили Алену 28 сентября в Савинцах. Проститься с ней пришли около 300 человек.

- Когда привезли тело, все село встречало от мала до велика. Все село пришло провожать. Назначено было в два часа дня, а приехали мы в четыре, и никто домой не пошел. Коровы недоенные, хозяйство не кормленое, а люди ждали. Тогда я понял, что Аленка значила для людей, - говорит Иван Николаевич. - В местном клубе сказали, что два месяца не будет никаких мероприятий. Племянница там занималась во всех кружках, танцевала и ведущей была. Также хорошо училась в школе. Бабушка в ней души не чаяла. Когда хоронили Аленку, падала на гроб. Причитала, что не хочет дальше жить.

На лечение и на похороны дочери родители отдолжили у людей 21 тыс. грн.