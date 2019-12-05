14 человек пропали без вести после пожара в колледже

- Взрослые и дети в ужасе кричали и прыгали из окон кто куда - на асфальт, припаркованные автомобили. Из здания валили черные клубы дыма. Пожарные не могли добраться из-за припаркованного авто. Тогда толпа прохожих вместе со спасателем оттолкала машину, - одесситка 47-летняя Светлана Маевская рассказывает о пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25.

6-этажка вспыхнула около десяти часов 4 декабря. Погибла студентка 17-летняя Ксения Бабенко. Всего пострадавших 29, среди них восемь преподавателей колледжа и семь спасателей. Имеют отравления угарным газом и ожоги. Кто прыгал - ушибы и ссадины. Еще 14 человек, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пропали без вести.

Зданию более 100 лет, перекрытия деревянные. Пламя быстро достигло крыши. В течение дня пожар удалось потушить, но очаги тления остались.

Официально причину возгорания еще не установили. Студенты говорят, в учебном заведении экономили на отоплении, включали обогреватели. Электропроводку не меняли с 1966 года. Старая сеть могла не выдержать перегрузки.

- Учительница открывает дверь, а там - уже туман. Сигнала о пожарной тревоге не было. Девушки, которые вышли, начали звонить тем, кто остался наверху. Кричали, чтобы выбирались, - говорит студентка Екатерина Скрипник, 17 лет. - Думаю, пожар произошел из-за электропровода, потому что он старый. Огонь очень быстро распространился, и все здание начало гореть.

Некоторые ученики звонили родителям из горящего колледжа попрощаться, говорят очевидцы.

- В плане пожарной безопасности - был ужас. Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты - все старое и захламленное, - добавляет другая студентка, имени не указывает.

Погибшая 17-летняя Ксения Бабенко родом из Новониколаевки Килийского района. В прошлом году окончила школу. Во время пожара выпрыгнула из окна. В больницу ее привезли в состоянии агонии, умерла через 15 мин. после госпитализации. Об этом рассказала главный врач городской клинической больницы №1 Евгения Григорьева.

Среди пропавших студентов - Елена Беженар, которая в 10:30 зашла в помещение колледжа и связь с ней прервалась, 16-летняя Юлия Маркина, Екатерина Пьяночкина, 16-летний Кирилл Трофимчук и еще одна девушка Людмила, фамилия уточняется.

Дело расследуют. Уголовное производство открыли по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", говорит первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

5-6 декабря в Одессе объявили траур.