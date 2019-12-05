14 человек пропали без вести после пожара в колледже

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 153
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4059
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6840
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19602
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6354
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3142
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
3
4
6
5
3
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6840
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2043
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2394
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6354
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 990
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 135
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 07:55

14 человек пропали без вести после пожара в колледже

  Комментировать
 

- Взрослые и дети в ужасе кричали и прыгали из окон кто куда - на асфальт, припаркованные автомобили. Из здания валили черные клубы дыма. Пожарные не могли добраться из-за припаркованного авто. Тогда толпа прохожих вместе со спасателем оттолкала машину, - одесситка 47-летняя Светлана Маевская рассказывает о пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25.

6-этажка вспыхнула около десяти часов 4 декабря. Погибла студентка 17-летняя Ксения Бабенко. Всего пострадавших 29, среди них восемь преподавателей колледжа и семь спасателей. Имеют отравления угарным газом и ожоги. Кто прыгал - ушибы и ссадины. Еще 14 человек, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пропали без вести.

Зданию более 100 лет, перекрытия деревянные. Пламя быстро достигло крыши. В течение дня пожар удалось потушить, но очаги тления остались.

Официально причину возгорания еще не установили. Студенты говорят, в учебном заведении экономили на отоплении, включали обогреватели. Электропроводку не меняли с 1966 года. Старая сеть могла не выдержать перегрузки.

- Учительница открывает дверь, а там - уже туман. Сигнала о пожарной тревоге не было. Девушки, которые вышли, начали звонить тем, кто остался наверху. Кричали, чтобы выбирались, - говорит студентка Екатерина Скрипник, 17 лет. - Думаю, пожар произошел из-за электропровода, потому что он старый. Огонь очень быстро распространился, и все здание начало гореть.

Некоторые ученики звонили родителям из горящего колледжа попрощаться, говорят очевидцы.

- В плане пожарной безопасности - был ужас. Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты - все старое и захламленное, - добавляет другая студентка, имени не указывает.

Погибшая 17-летняя Ксения Бабенко родом из Новониколаевки Килийского района. В прошлом году окончила школу. Во время пожара выпрыгнула из окна. В больницу ее привезли в состоянии агонии, умерла через 15 мин. после госпитализации. Об этом рассказала главный врач городской клинической больницы №1 Евгения Григорьева.

Среди пропавших студентов - Елена Беженар, которая в 10:30 зашла в помещение колледжа и связь с ней прервалась, 16-летняя Юлия Маркина, Екатерина Пьяночкина, 16-летний Кирилл Трофимчук и еще одна девушка Людмила, фамилия уточняется.

Дело расследуют. Уголовное производство открыли по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", говорит первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

5-6 декабря в Одессе объявили траур.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «14 человек пропали без вести после пожара в колледже». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Нашли алмазы в стенах домов

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 11781
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 11511
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 Просмотров: 10656
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
21
 Просмотров: 8632
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
6
 Просмотров: 6120
Скандалы
Арестовали подозреваемых в убийстве 3-летнего Александра Соболева
Арестовали подозреваемых в убийстве 3-летнего Александра Соболева Просмотров: 63
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
3
 Просмотров: 585
Боевого генерала оставили под стражей
Боевого генерала оставили под стражей Просмотров: 189
Пятидесятитысячный город остался без отопления
Пятидесятитысячный город остался без отопления Просмотров: 369
Депутата районного совета нашли застреленным в машине
Депутата районного совета нашли застреленным в машине Просмотров: 243
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
5
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
4
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Голосов: 646
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua