12-летнюю девочку изнасиловали по дороге из школы

На 60 суток без права залога арестовали харьковчанина 34-летнего Александра Светличного. Его подозревают в изнасиловании 12-летней школьницы в Индустриальном районе города 11 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме.

Светличный — безработный. На девочку напал пьяный. Ничего не помнит, признался во время допроса.

— Около 14 часов девочка возвращалась из школы, — рассказывает начальник областной полиции 54-летний Валерий Сокуренко. — По дороге на нее напал мужчина. Ударил в лицо, затащил в посадку, изнасиловал. После этого убежал. Школьница самостоятельно добралась домой. Мать сразу отвезла ребенка в больницу и вызвала полицию.

Подозреваемого задержали на следующий день. У него изъяли мобильный телефон, на который снял нападение, и другие вещественные доказательства.

Состояние здоровья девочки стабильное. Угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

Насильника могут посадить на 15 лет.