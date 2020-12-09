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четверг, 10 декабря 2020 07:20

12-летний парень ночевал в лесу

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В Перлявке Житомирского района 12-летний Александр Антоневский поехал на велосипеде в лес и заблудился. Это произошло 5 декабря. Пришлось спать в кустах, укрывался листьями. Температура ночью опустилась ниже нуля.

- Саша поехал с отцом в лес за дровами. Должен был приехать кум, помочь. Мальчик захотел выехать навстречу, но они где-то разминулись. На обратном пути не туда свернул и поехал в глубь леса, - говорит 33-летний Владимир Уминский, голова села Корчак. В состав Корчакского сельсовета входит Перлявка.

На велосипеде Александр уехал на 3 км от села. Дорогу домой искал до сумерек. Затем остановился и решил ночевать в лесу. Полицию вызвали родители, которые не дождались сына дома. Искали парня всем селом. Привлекли Нацгвардию и военных.

Утром Александр сам вышел на дорогу, где его увидели взрослые. Сейчас находится в больнице из-за переохлаждения.

Автор: Юлия ЯКИМОВА
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Дата
10
декабря

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