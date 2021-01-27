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четверг, 28 января 2021 07:35

11-летнего Максима Капустяника обстреляли на санках

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В Тернополе 11-летнего Максима Капустяника обстреляли из охотничьего ружья, когда катался на санках 21 января. На горке был с матерью и сестрой Анастасией, 10 лет.

- Утром Максим с сестрой захотели покататься на санках. Жена тоже пошла с ними. Вдруг услышала резкий звук, будто хлопнула петарда. Через мгновение - сильный крик и плач Насти, - рассказывает отец парня 35-летний Ярослав Капустяник.

Девочка в момент выстрела была возле брата.

- Настя стояла перед Максимом. Если бы сбоку - и ее задело бы, - говорит Ярослав. - Там был еще один мальчик, ему попало в щеку и губу. Он испугался и сразу убежал. Сначала подумали, что ребенок выстрелил чем-то. Никто не мог предположить, что это огнестрельное оружие.

К детям вызвали "скорую" и полицию. Максима забрали в городскую больницу. Впоследствии отправили в Киев.

- В столице Максиму сделали операцию. У него было более 40 ранений, - продолжает Ярослав Капустяник. - Из тела пока вытащили только девять дробин. Поврежденны легкие, кишечник, тонкая кишка, есть ушиб почки, селезенки.

25 января Максима из реанимации перевели в палату интенсивной терапии.

- Жена постоянно рядом с сыном. С деньгами на лечение помогают друзья, знакомые. Все необходимое есть, - говорит Ярослав Капустяник.

По направлению выстрела полицейские определили квартиру, из которой могли вести огонь. Провели там обыск. У владельца жилья нашли гладкоствольное охотничье ружье. Из него ли стреляли и по какой причине - выясняют следователи.

Автор: Юлия ЯКИМОВА
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Дата
28
января

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