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пятница, 10 января 2020 07:55

11 украинцев погибли в небе над Ираном

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8 января в столице Ирана городе Тегеран разбился пассажирский самолет "Боинг-737" авиакомпании "Международные авиалинии Украины". В 4:30 по киевскому времени взлетел из иранского аэропорта "Имам Хомейни", следовал в украинский "Борисполь".

Погибли 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не уцелел. Обломки самолета и покалеченные тела разлетелись в радиусе 20 км. Их сложно опознать. Среди жертв - 11 украинцев. Из них два пассажира - Ольга Кобюк и Елена Малахова, директор авиакомпании "Скайавиатранс". Остальные - члены экипажа: бортпроводники 27-летняя Екатерина Стадник, Мария Микитюк, 24 года, 28-летняя Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, 25 лет, 24-летний Денис Лихно, Игорь Матьков, 34 года, второй пилот Сергей Хоменко, инструктор Алексей Наумкин и командир экипажа Владимир Гапоненко.

- Я просила не лететь. Но муж считал это своим долгом, - говорит в день катастрофы жена командира Екатерина Гапоненко. У супругов двое детей. - Руководство авиакомпании до сих пор не позвонило, хотя этот звонок жду больше всего. Хочу, чтобы подтвердили информацию.

В инстаграм бортпроводницы Марии Микитюк много фото из путешествий. Под именем шуточнаяяподпись: "24 года, 23 страны, никакой полезной информации под фото". Она родом из Ивано-Франковска, в позапрошлом году окончила Национальный авиационный университет в Киеве.

- У него еще не было своей семьи, только мы с отцом, - говорит мать бортпроводника Игоря Матькова. - Вечером с ним попрощались. Рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром обратно. Говорит: "Я, мама, утром буду".

Два человека опоздали на рейс PS752 из Ирана в Украину. Зарегистрировались 169 пассажиров, а сели на борт 167, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Компания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в Тегеран на неопределенный срок. Президент 42-летний Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и вернулся в Киев. При Совете национальной безопасности и обороны создали оперативный штаб, Офис генпрокурора расследует уголовное производство по катастрофе. 9 января в Украине объявили днем ​​траура.

В Тегеране работают украинские специалисты экспертной и поисково-спасательной групп, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Службы безопасности, СНБО, Государственной авиационной службы. Должны изучить обстоятельства катастрофы.

Возле места аварии нашли записку иранского студента. Просил Бога помочь сдать экзамены.

На борту была иранка 27-летняя Захра Нагиби, которая училась в аспирантуре в канадском университете Виндзора. Разрабатывала модели развития сельского хозяйства в закрытых помещениях. Фарзане Надери в Организации Объединенных Наций вела проект по промышленному развитию пчеловодства. 25 пассажирам не исполнилось 18 лет. Самому младшему было 2 года.

- Больше всего среди погибших - граждан Ирана - 82, - говорит министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, 49 лет. - 63 канадца, 10 граждан Швеции, по три - Германии и Великобритании, 4 афганца.

С министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом договорились координировать действия наших следственных групп, чтобы определить причину авиакатастрофы рейса PS752.

В 4:30 по киевскому времени лайнер поднялся в воздух, пошел на разворот и вышел на свою траекторию полета. Набрал высоту и разгон до 500 км/ч, но внезапно исчез с радаров. Через 6 мин. упал с высоты 2,4 км. Экипаж не успел подать сигнал, что нуждается в помощи.

Предполагалось, что самолет сбили ракетой. Потому что за несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака. Затем появилась версия о неисправности лайнера.

- "Боинг 737" - один из самых надежных самолетов в мире. Сейчас их работает более девяти тысяч. Это самый распространенный воздушный транспорт, - говорит Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Олега Антонова. - 737 "Некст Дженерейшн" - одна из последних моделей. Ее делают с 1998 года. Командир экипажа Владимир Гапоненко имел 11,6 тысячи часов налета на "Боинге 737". Второй пилот Сергей Хоменко - 7,6 тысячи часов. Они были опытные.

Самолет прошел техническое обслуживание 6 января. Европейское агентство по безопасности полетов проверяло этот борт. Замечаний не было.

- Версия с отказом двигателя не выдерживает критики. Их в этом самолете два. С одним рабочим совершили бы аварийную посадку. Возможно, был взрыв в двигателе от инородного тела, - говорит Валерий Романенко. - Наиболее аварийные - взлет, посадка и управление, когда на земле заруливают в ангар. В загруженных аэропортах может съехать с полосы или столкнуться с другим воздушным судном.

По международным правилам, участие в расследовании катастрофы должны принимать Украина, Америка, где спроектировали и изготовили самолет и, возможно, Франция, где производили двигатель для "Боинга 737".

Но в управлении гражданской авиации Ирана заявили, что они самостоятельно будут изучать бортовые самописцы. Украинские эксперты могут присутствовать во время этой процедуры.

Автор: Соломия ЦУРА
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Дата
10
января

Погибли 26 человек во время аварии трамвая

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