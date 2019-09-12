Желудок у коров запускают сладкой водкой

- Раньше держал только голштинских коров, сейчас перешел на джерсейских. У меня их две - Машка и Джессика. У них молоко когда скисает, можно ножом резать. К болячкам устойчивы. Разве что могут желудки остановиться от переедания, - рассказывает Анатолий Бердник, 58 лет, из села Томиловка Белоцерковского района Киевской области. - Когда у коровы останавливается желудок, даю сладкую водку. Она помогает от поноса.

В литровую банку насыпает стакан сахара. Добавляет 100 г свежих дрожжей, наливает пол-литра воды. Она должна быть теплой, чтобы дрожжи не запеклись. Оставляет, пока не начнут бродить. Тогда добавляет стакан водки. Доливает доверху водой и дает корове утром и вечером.

- Давать корове лекарства надо вдвоем. Один человек открывает животному рот и высовывает язык. Второй - держит бутылку и заливает лекарства.

У телят могут быть проблемы с желудком, когда полакомятся люцерной или клевером в росе, особенно голодные. Поэтому первой едой утром должно быть сено. Затем спокойно можно выпускать скот на пастбище.

- Надо проверить, что корову именно вздуло, а не застряла в пищеводе морковка, груша или яблоко. Для этого наливаю ему в горло воду. Если идет носом - проход перекрыт и нужно вводить зонд, - рассказывает Иван Степанюк, 54 года, из Карвиновки Житомирской области. - Как только у коровы проблемы с желудком, сразу даю настойку чемерицы. Особенно когда вздутие. Это первое лекарство до приезда ветеринара. Продается в аптеке.

После настойки следует дать лимонную кислоту. 30 г развести в 1 л воды, залить в горло.

Тимпания, или вздутие живота, у коров возникает из-за того, что газов образуется больше, чем может выйти. Нарушается микрофлора кишечника. Для ее нормализации корове дает несколько дней по 3 л сыворотки.

Вздутие бывает и у коз. У них пропадает аппетит, возникает запор. Без лечения могут умереть. Для улучшения состояния животным дают ивовые и осиновые веники.

- Какие уж там веники, когда козе ничего в рот не лезет, - рассказывает Лариса Гурова, 60 лет, из села Новохатское Великоновоселковского района Донецкой области. - Знаю - как только перекормят зерном надо делать массаж. Иначе газы не отходят и скотину вздувает. Кулаком нажимаю в область голодной ямы. Это треугольная вмятина между ребрами и тазом. Медленно считаю до 20 и кулаком массирую против часовой стрелки. От этого должны по телу козы пойти волны. Если их нет, через 30 секунд повторяю движения еще раз.

Полезно нёбо козы смазать дегтем или сделать уздечку из сена. Вставить в рот и поводить.