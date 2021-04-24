В Крыму подняли украинский флаг

Запорожцы использовали полевые батареи и бронепоезд в бою. Фото: www.dsnews.ua

Войска Крымской группы Отдельного Запорожской дивизии Армии УНР Петра Болбочана 25 апреля 1918-го освободили от красных Бахчисарай в Крыму.

Весной украинская армия при поддержке немцев продолжала наступление. В авангарде армии УНР находился Запорожский корпус полковника Петра Болбочана. 10 апреля штаб запорожцев получил тайный приказ правительства УНР: опережая немецкие войска, захватить Крым. Болбочан назначен командиром Крымской группы Армии УНР на правах дивизии. В состав Крымской группы вошли 2-й Запорожский полк, 1-й конный полк имени Костя Гордиенко, инженерный курень, конно-горная орудийная дивизия, три полевые батареи и одна гаубичная, автопанцирна дивизия и два бронепоезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинским гражданам начали выдавать паспорта

На Сиваше у большевиков были мощные и организованные укрепления. Однако украинские войска за день получили вражеские позиции. Все военное имущество и оружие укреплений перешли в распоряжение Запорожской дивизии.

22 апреля Крымская группа захватила Джанкой - первую узловую станцию ​​Крыму. За два дня - Симферополь. 29 апреля Черноморский флот в Севастополе поднял украинский национальный флаг.

После ультиматума немецкого оккупационного командования по приказу военного министра УНР воинские части Болбочана в конце апреля 1918-го вышли из Крыма. Победный Крымский поход Запорожской дивизии стал настоящим триумфом украинской армии.

В Кривом Роге 12 мая 1920-го вспыхнуло восстание под руководством Костя Пестушко (Степового-Блакитного). Повстанцы освободили город от большевиков.