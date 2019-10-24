Замиокулькас пересаживают в малый горшок

- Замиокулькас пересаживаю в октябре, до холодов, - рассказывает 37-летняя Карина Хомутюк из Бердичева Житомирской области.

Растение имеет крепкие побеги с глянцевыми листьями. Его еще называют евро-дерево. Вырастает высотой 0,5 м.

- Не любит резкого изменения размера горшка. Пересаживаю в немного большую посуду. Пока не нарастит корни, побеги не пускает.

Смешивает две части земли и одну - песка. На дно горшка бросает мелкие камешки, сверху земляную смесь. Вынимает растение из старого горшка и отрезает загнившие части корней. Присыпает толченым углем. Сажает в свежий грунт. Поливает водой и оставляет на два-три дня.

- Замиокулькас надо часто поливать. Следить за влажностью почвы. От недостатка воды опадают листья, а от переувлажнения - желтеют. Зимой делаю это редко. Так лучше приспосабливается к снижению температуры. Опрыскивать не нужно. Разве раз в месяц протереть влажной салфеткой.