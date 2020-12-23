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Виноград маникюр Фингер напоминает крашеные ногти

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- Плохо зимует виноград, который дал щедрый урожай. Он истощен и может вымерзнуть. Это касается сортов с крупными гроздьями. Такой японский маникюр Фингер, созревающий в середине сентября. У него гроздья весят полтора килограмма, - говорит Валерий Галевский, 60 лет, из села Веселка Знаменского района Кировоградской области. Выращивает почти 100 сортов винограда.

Маникюр Фингер выдерживает до -25°C. Ягоды вырастают размером с полпальца. У основания белые, а на кончике фиолетовые. Выглядят, как накрашенные ногти, поэтому имеет такое название. На второй год после посадки на кусте завязываются гроздья. Их стоит сорвать, оставив одну, чтобы убедиться, что это именно тот сорт.

- Бомбезными называю сорта Велес, у которого грозди 3 килограмма, и Швейцарец. У этого вырастают до 40 сантиметров. Ягоды темно-синие, почти черные. Созревает в конце июля — начале августа.

Зеленый виноград Болгария долго держится на кусте. Не загнивает, не трескается и не осыпается.

— Аж сердце болит, когда вижу, как продавцы на базаре держат корешки саженцев сухими и не обрезают их. После приобретения надо укоротить концы до здоровой части и замочить на сутки в воде. На 10-литровое ведро добавляю столовую ложку меда — это натуральный стимулятор укоренения. Можно также приобрести специальные средства в магазине. Посадить в ведро и поставить в погреб. Весной пересадить на солнечное место.

Возле высаженных на участке кустов делает поперечные борозды, чтобы задерживался снег. Когда весной растает, вода не снесет плодородный грунт. Земля впитает ее, увлажнится. Если виноградник уже замерз и нельзя прокопать борозды, возле лозы раскладывает ветки для задержания снега.

Укладывает виноград на зимовку, когда установится мороз — несколько дней держится до -7°C. Тогда лоза перестает быть хрупкой. Режет оцинкованную проволоку на полуметровые куски и сгибает вдвое. Этими шпильками прикалывает лозу к Земле. Накрывает ветками ели так, чтобы была 20-сантиметровая подушка.

Лозу плетут по арке из арматуры

- Зимой удобно делать навесы для винограда, потому что есть достаточно времени. Какой бы ни был сорт - без качественного каркаса урожая не даст. Только первый год можно обойтись столбиками. А дальше листьям надо много света и проветривания. Опора должна держать грозди, чтобы не ломали лозу, — рассказывает Сергей Токарчук, 41 год, из Хмельницкого.

Деревянные столбы не советует брать, потому что через несколько лет сгниют. Металлические трубы и бетонные опоры дорогие. Их как замуровал, на другое место не переставишь. Лучше подойдет композитная арматура. Делает каркас из двух 4-метровых брусьев, размещает их параллельно на расстоянии 2 м. Возле них через каждые 50 см высверливает дырку. Получится девять. В них вставляет по 4-метровому пруту, сгибает, второй конец крепит в противоположном брусе. Должна образоваться арка. Прутья между собой скрепляет пластиковыми хомутами. Осенью гроздья винограда будут свисать внутрь, их можно обрывать без стремянки. Такая арматура пружинит, поэтому надо чем-то подпереть.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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28
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