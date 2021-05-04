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четверг, 06 мая 2021 08:20

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

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Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы
Махатма Ганди стал духовным лидером нации и возглавил сатьяграху - ненасильственный поход против британских властей и законов. Фото: https://www.flickr.com

Индийского проводника Магатму Ганди 6 мая 1944-го британцы выпустили из тюрьмы.

Он получил юридическое образование в Лондоне, разговаривал на трех языках. Вернувшись в Индию, сформулировал главный принцип этой борьбы: ненасильственное сопротивление за независимость Индии. Махатма Ганди стал духовным лидером нации. Возглавил сатьяграху - ненасильственный поход, когда британское правительство приняло закон о соли. Государственные компании могли ее производить и продавать, все остальные - заплатив огромный налог. Сотни тысяч бедных индусов потеряли работу.

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В больших городах проходили многотысячные демонстрации за независимую Индию. Наряд полиции арестовал Ганди, а затем - 60 тыс. протестующих. Акции гражданского неповиновения продолжались полгода.

С началом Второй мировой войны Ганди вернулся в политику и призвал Индию к сотрудничеству с британцами в обмен на будущую независимость. В 1942-м запустил движение "Оставьте Индию", который призывал к полной независимости. Он и другие лидеры сидели в тюрьме из-за этого в 1944-м.

1945-го к власти в Лондоне пришло новое правительство, и начались переговоры о независимости. Ганди стремился к единой стране, но "Мусульманская лига" не согласилась.

После длительных переговоров, 15 августа 1947-го Великобритания создала два независимых государства - Индию и Пакистан.

Индийская монахиня Тереза ​​7 октября 1950-го получила разрешение Ватикана создать в Калькутте собственную конгрегацию, которую Ватикан сначала назвал епархиального Конгрегацией епархии Калькутты - позже Орденом Милосердия.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
мая

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

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