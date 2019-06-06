В жару "Санекс Septix" спасает выгребную яму от засорения

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 3951
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1584
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4348
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42699
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 441
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2088
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3177
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5652
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2367
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4599
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 486
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 1026
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 05:35

В жару "Санекс Septix" спасает выгребную яму от засорения

  Комментировать

Лето приносит новые хлопы жителям частных домов. Появляются проблемы с выгребной ямой. Из-за жары запах становится невыносимым. Иногда трудно подходить ближе, чем на метр.

Решить эту проблему поможет биопродукт "Санекс Septix". Он эффективно перерабатывает органические отходы в выгребной яме и уничтожает запахи. Благодаря его ежемесячной работе, лето для хозяев пройдет легко и без неприятных хлопот. Средство эффективно восстанавливает работу дренажной системы септика / выгребной ямы. Образующаяся жидкость становится удобрением для огорода. Ею можно поливать траву на газоне.

Биопрепарат "Санэкс Bio RO Septix" - это новый продукт для очистки септиков. Специалисты разработали его как действенное средство в агрессивных условиях. Хозяева используют, когда в стоках является повышенное количество химикатов или солей или если применяются ионообменные фильтры для очистки воды.

Для очистки труб от жиров компания предлагает использовать "Санекс Septix Универсал". Бутылки на 1 л хватит на полгода ежемесячного использования. Упаковка - 100 г, 200 г, 400 г и 500 г.

Получите квалифицированную консультацию по телефонам и сделайте выбор на сайте www.t-klio.dp.ua.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В жару "Санекс Septix" спасает выгребную яму от засорения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 32023
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 21753
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 20214
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 11358
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
 Просмотров: 10692
Сад-огород
Ягоды Годжи сажают попарно
Ягоды Годжи сажают попарно
Аленку мохнатую изгоняют жгучей водой
Аленку мохнатую изгоняют жгучей водой Просмотров: 9
У лещины Сирена красные листья
У лещины Сирена красные листья Просмотров: 9
"Урожай" реализует семена от европейских селекторов
"Урожай" реализует семена от европейских селекторов Просмотров: 36
До цветения деревья обрабатывают трижды
До цветения деревья обрабатывают трижды Просмотров: 18
Больше всего комментируют
36
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
27
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
19
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
10
Сын Ющенко открыл ресторан
8
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 164
Голосование Кто главный герой матча Украина - Сербия?
  • 1) Виктор Цыганков
  • 2) Евгений Коноплянка
  • 3) Андрей Шевченко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua