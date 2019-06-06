В жару "Санекс Septix" спасает выгребную яму от засорения

Лето приносит новые хлопы жителям частных домов. Появляются проблемы с выгребной ямой. Из-за жары запах становится невыносимым. Иногда трудно подходить ближе, чем на метр.

Решить эту проблему поможет биопродукт "Санекс Septix". Он эффективно перерабатывает органические отходы в выгребной яме и уничтожает запахи. Благодаря его ежемесячной работе, лето для хозяев пройдет легко и без неприятных хлопот. Средство эффективно восстанавливает работу дренажной системы септика / выгребной ямы. Образующаяся жидкость становится удобрением для огорода. Ею можно поливать траву на газоне.

Биопрепарат "Санэкс Bio RO Septix" - это новый продукт для очистки септиков. Специалисты разработали его как действенное средство в агрессивных условиях. Хозяева используют, когда в стоках является повышенное количество химикатов или солей или если применяются ионообменные фильтры для очистки воды.

Для очистки труб от жиров компания предлагает использовать "Санекс Septix Универсал". Бутылки на 1 л хватит на полгода ежемесячного использования. Упаковка - 100 г, 200 г, 400 г и 500 г.

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