Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Амундсен решил дива полярних мандрівніком у 15 років. Фото: Preus Museum

Норвежский исследователь Руаль Амундсен покорил Южный полюс 14 декабря 1911-го. Эта точка находится в пределах Полярного плато Антарктиды на высоте примерно 2800 м над уровнем моря.

Руаль Амундсен решил стать полярным путешественником в 15 лет. Поплавав по разным морям, сдал экзамен на капитана. Купил старую 47-тонную парусно-моторную шхуну и начал подготовку собственной экспедиции. Исследователь Амундсен собирал средства несколько лет на проект - покорение Южного полюса. В январе 1911 году он новое судно "Фрам" бросило якорь в Китовой бухте. В течение февраля и марта мужчины разместили семь складов по маршруту. Амундсен решил обозначать путь вяленой рыбой, которая могла служить и пищей в случае необходимости.

19 октября экспедиция началась. Руаль Амундсен, вместе с четырьмя компаньонами, четырьмя санями и 13-ю собаками вышел из лагеря.

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14 декабря экспедиция достигла точки на белой равнине, где находился Южный полюс. Они оставили небольшую палатку серо-коричневого цвета. Укрепили норвежский флаг и закурили сигары. Амундсен оставил письмо норвежскому королю с коротким отчетом о походе. За 99 дней путешествия норвежцы преодолели 3 тыс. Км. С 52 собак уцелели 11. Вернувшись из Антарктики Амундсен стал мировой знаменитостью.

12 мая 1926-го исследователи Руаль Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом. Идея осуществить опасное путешествие возникла за год до этого у норвежского полярного рекордсмена Руала Элсуорта. Именно он приобрел дирижабль, который получил название "Норге" - сокращенно от "Норвегия".