Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 558
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1107
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
1 Просмотров: 639
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4356
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4644
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1575
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 522
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3429
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1053
Фото
Все фото
6
4
4
11
5
Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник
Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник
В центре города нашли куски древних амфор
В центре города нашли куски древних амфор
Позолоченная корона, серьги и кулоны - на месте древней столицы раскопали гробницу
Позолоченная корона, серьги и кулоны - на месте древней столицы раскопали гробницу
Каким увидел украинское село польский фотограф 1930-х
Каким увидел украинское село польский фотограф 1930-х
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Видео
Все видео
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Украина отмечает День Вооруженных сил
Украина отмечает День Вооруженных сил
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 702
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 243
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2124
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1053
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3249
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2020
Просмотров: 432
Хитрий Миколай
"Дорогий Миколаю! Я весь рік був чемний і слухняний. Мрію, що подаруєш планшет. Буду на ньому вчитися і стану програмістом. Сергійко, 12 років", ...
понедельник, 14 декабря 2020 08:20

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

  Комментировать
Исследователь обозначил путь вяленой рыбой
Амундсен решил дива полярних мандрівніком у 15 років. Фото: Preus Museum

Норвежский исследователь Руаль Амундсен покорил Южный полюс 14 декабря 1911-го. Эта точка находится в пределах Полярного плато Антарктиды на высоте примерно 2800 м над уровнем моря.

Руаль Амундсен решил стать полярным путешественником в 15 лет. Поплавав по разным морям, сдал экзамен на капитана. Купил старую 47-тонную парусно-моторную шхуну и начал подготовку собственной экспедиции. Исследователь Амундсен собирал средства несколько лет на проект - покорение Южного полюса. В январе 1911 году он новое судно "Фрам" бросило якорь в Китовой бухте. В течение февраля и марта мужчины разместили семь складов по маршруту. Амундсен решил обозначать путь вяленой рыбой, которая могла служить и пищей в случае необходимости.

19 октября экспедиция началась. Руаль Амундсен, вместе с четырьмя компаньонами, четырьмя санями и 13-ю собаками вышел из лагеря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Только итальянцы и норвежцы: осуществили первый полет на дирижабле к Северному полюсу

14 декабря экспедиция достигла точки на белой равнине, где находился Южный полюс. Они оставили небольшую палатку серо-коричневого цвета. Укрепили норвежский флаг и закурили сигары. Амундсен оставил письмо норвежскому королю с коротким отчетом о походе. За 99 дней путешествия норвежцы преодолели 3 тыс. Км. С 52 собак уцелели 11. Вернувшись из Антарктики Амундсен стал мировой знаменитостью.

12 мая 1926-го исследователи Руаль Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом. Идея осуществить опасное путешествие возникла за год до этого у норвежского полярного рекордсмена Руала Элсуорта. Именно он приобрел дирижабль, который получил название "Норге" - сокращенно от "Норвегия".

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Исследователь обозначил путь вяленой рыбой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Самое читаемое
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 10694
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 9306
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
 Просмотров: 9027
На атомной электростанции ночью автоматически отключился энергоблок
На атомной электростанции ночью автоматически отключился энергоблок Просмотров: 7119
Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине
Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине Просмотров: 6561
История
Возле храма нашли статую бога, который отрубает себе голову
Возле храма нашли статую бога, который отрубает себе голову Просмотров: 3646
Арестовали 40 националистов
Арестовали 40 националистов
 2 Просмотров: 1449
Сожгли библиотеку
Сожгли библиотеку
 Просмотров: 513
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
 1 Просмотров: 801
Нашли башню из человеческих черепов
Нашли башню из человеческих черепов Просмотров: 747
Больше всего комментируют
20
Умер актер Валентин Гафт
9
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
2
Арестовали 40 националистов
Голосов: 774
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть