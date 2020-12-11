СССР выгнали из Лиги Наций за агрессию против Финляндии

Заседание Лиги Наций в швейцарской Женеве / eadaily.com

14 декабря 1939-го СССР выгнали из Лиги Наций за вторжения советских войск в Финляндию 30 ноября.

Хотя Лига Наций была замыслом президента США Вудро Вильсона, Америка так и не присоединились к этой организации. Изоляционисты в американском Сенате, которые были против участия Америки в Первой мировой войне, не ратифицировали соответствующего соглашения.

Целью Лиги Наций было предотвратить новую большую войну в мире. Однако организация оказалась неэффективной. Она не смогла защитить Китай от японского вторжения или Эфиопию от итальянского. Лига также ничего не могла поделать в ответ на ремилитаризацию Германии, нарушавшую Версальский договор.

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Германия и Япония добровольно вышли из Лиги Наций в 1933-м. Италия в 1937-м. Истинные намерения СССР стали очевидны после оккупации восточной Польши в сентябре 1939-го. Затем Литва, Латвия и Эстония под шантажом Москвы подписали пакты о предоставлении СССР авиабаз и военно-морских баз в этих странах Балтии.

Однако вторжение СССР в Финляндию, где никакие провокации или соглашения не могли быть использованы для оправдания агрессии, привело к всемирной реакции. Лига Наций лишила Советский союз членства из-за агрессии Москвы против Хельсинки.

После Второй мировой войны, в 1945-м, страны-победительницы создали ООН для поддержания мира и сотрудничества. СССР позаботился, чтобы в этой организации иметь место постоянного члена Совета Безопасности с правом вето на все резолюции.

ООН, как и Лига Наций не смогла защитить стран-членов от агрессии со стороны других стран-членов.