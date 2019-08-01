В Украине вывели розовый виноград без косточек

В Национальном научном центре "Институт виноградарства и виноделия им. Василия Таирова" официально зарегистрировали бессемянный, то есть без косточек, сорт винограда Кишмиш таировский. То же самое сделали и селекционеры Одесского сельскохозяйственного института с сортом Мечта.

Первый ранний, а Мечта - среднего срока созревания. У Таировского ягоды розовые, а у Мечты - зеленовато-розовые. Они морозостойкие, укрывать их на зиму не нужно.

- В этом году погода не играет на руку хорошему урожаю. В июне было мало дождей, зато много жары. От этого цвет плохо запылился, и затем осыпались завязи, - рассказывает Наталья Зеленянская, 37 лет, заместитель директора по научно-инновационной деятельности. - Поэтому есть риск собрать урожая на 20 процентов меньше, чем в прошлом году.

Бессемянные сорта можно выращивать по всей Украине. Но лучшие показатели - в областях, где средняя температура самого теплого места равна или больше +22°С.

- Чтобы урожай был удачным, нельзя пропустить ни одной фазы ухода за лозой. Начинается фаза созревания ягод ранних сортов. Срывать их следует утром, когда подсохнет роса. Влажные ягоды быстро гниют. Кроме этого, нужно осматривать среднеспелые и поздние сорта, чтобы не появились оидиум и серая гниль.

Для профилактики оидиума кусты опрыскивает препаратом на основе серы, например тиовит джет или кумулюс. Тогда обрезает побеги. Это увеличивает сахаристость ягод, лучше вызревает лоза, повышается морозостойкость куста. После этого опрыскивает лозу пестицидом против гнили хорусом или свитчем.