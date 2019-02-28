В этом году выгоднее выращивать просо

Последние несколько лет нишевые культуры начали оттеснять традиционные. Все больше аграриев присматриваются к нуту, чечевице и машу. Производство бобовых перспективно для малого и среднего бизнеса.

— Сейчас самый востребованный нут, — рассказывает Тарас Шклярук, 53 года, член Ассоциации фермеров области. — Это не единственная засухоустойчивая бобовая культура, которая еще и хорошо выдерживает перепады температур. Средства защиты нута вдвое дешевле, чем для традиционного гороха, который стоит меньше, чем нут. Чтобы дело было удачным, надо знать условия выращивания, где взять семена и куда потом сбыть урожай.

Тонна нута в среднем стоит 50 тыс. грн.

— Эта культура любит только чистые поля. На засоренных на урожай можно не рассчитывать, пока не существует надежных гербицидов. Люди привыкли заниматься выращиванием кукурузы, это отработанная технология. Соя популярна в последние годы в Украине. Тонна урожая покрывает все потраченные средства на ее выращивание.

Нужно четко планировать, что и сколько сеять, просчитывать затраты, исследовать спрос культуры на рынке.

— Рецепт успеха - умение критически мыслить и не бросаться сразу за всеми трендами. Сначала внимательно примерить их на себя.

Когда у агрария не хватает опыта и знаний по технологии выращивания, поможет Ассоциация производителей бобовых культур. Дает семена и покупает собранный урожай. При выращивании этих культур надо учесть и технические убытки.

— В этом году имеем потенциал к росту популярности и доходности проса, цена на которое упала из-за низкой востребованности в предыдущие годы. Теперь стоимость взлетела из-за дефицита. Зерна не хватает даже на внутренние нужды. Зато его закупочная цена выросла с 3,5–4 тыс. грн за тонну до 12 тыс. из-за того, что его перестали сеять, — говорит Алексей Пустовит, 46 лет, из Ассоциации фермеров Кировоградщины.

Если фермеры занимаются садоводством, внимание стоит обратить на нишевые кильтуры. Например, килограмм голубики стоит 200 грн, а с одного куста можно собрать более 10 кг.

— Выращивание ягод — один из самых прибыльных видов бизнеса в аграрном секторе, но есть проблема качественного посадочного материала, — рассказывает Виктория Трасковская, 22 года, заведующая биотехнологической лабораторией в Луцке, где выращивают саженцы голубики, земляники, малины, ежевики и фундука. — Рынок ягод в Украине динамично растет. Учитывая высокую рентабельность продукции открываются перерабатывающие комбинаты и готовится ягода на экспорт.

Еще одна перспективная культура — имбирь. На рынке его не хватает, а цена высокая — 70-100 грн за кг. Растения не имеют вредителей и неуязвимы к болезням. Главное, чтобы был свет и вода.

— Нишевые культуры, не присущие региону, в первые годы, когда только набирают обороты и популярность, практически не имеют болезней. Но постепенно местные вредители пробуют новую культуру, после чего она занимает свое место в их рационе. Так же приспосабливаются грызуны, насекомые и птицы. Со временем приобщаются и болезни.