У кактусовых георгин - острые лепестки

- Если не успеете купить георгины в августе, позже будете брать кота в мешке, - говорит 58-летняя Светлана Лесная из села Нагорянка Чертковского района Тернопольской области. - Сейчас они цветут, продавцы не могут обмануть с сортом.

Более 10 лет выращивает георгины. Собрала свыше 50 сортов.

- Никакие цветы так не люблю, как георгины, - говорит. - Обсадила даже огород, вместо кукурузы.

Начинала с сорта Вулкан.

- Все первые сорта были простые, они не такие требовательные в уходе. Потом перешла к декоративным, двухцветным, которые прихотливы, - рассказывает. - На Вулкане хорошо учиться. Когда поймете особенности ухода, можно браться за другие.

Большинство любят помпонные сорта, у них цветы напоминают мячик. Например, Викинг, Сандра, Амбер Квин - диаметром до 10 сантиметров. Мне же нравятся кактусовые георгины с острыми лепестками. Цветок вымахивает до 30 сантиметров. Устойчивы к болезням, на кусте много цветков.

Светлана Лесная выращивает на клумбах низкорослые сорта, у заборов - высокие. Советует, как выбирать.

- Должна быть неповрежденная корневая шейка - это 3 сантиметра стебля снизу, - говорит. - Срезаю ее с клубнями, иначе не прорастут.

В августе выбирает сорта, заказывает в питомниках.

- Складываю в погребе. Свои выкапываю в октябре после первых заморозков. В это время хорошо делить корневище. Разделение куста полезно. Потому что большое гнездо из клубней дает мало цветов. Растение плохо зимует, быстро стареет. Разрезаю так, чтобы на каждой половине был росток, как рожок. У крупных удаляю низ, чтобы быстрее пустили корни. Посыпаю пеплом и присыпаю опилками до корневой шейки.

Неповрежденные клубни кладет в песок в деревянные ящики. Сверху должны выглядывать пеньки. Ставит в подвал с температурой до +7°C.

- Георгины кладу подальше от овощей. Там много влаги, на цветах могут появиться грибки. Лучше отвести отдельную полку. Если выкопала клубни в дождь, начнут гнить. Поэтому каждый куст отдельно заворачиваю в газету. Если подгниет, не заразит другие.

В конце зимы замачивает клубни в растворе марганцовки. Сажает там, где солнце светит полдня.

- Если дольше, цветок будет выгорать, - говорит Светлана Лесная. - Земля не должна быть песчаная или глинистая. Георгины лучше растут на рыхлой почве, которая пропускает воздух. Нельзя допускать образования на поверхности земли корки, надо мульчировать опилками.

Георгины любят перегной. Если внесете, вырастут выше и ярче, цветы будут буйствовать. С осени кладу в землю 4-5 килограммов на квадратный метр.

У посаженных клубней забивает колышек для подвязки.

- Если делать это летом, повредите корни, проткнете клубни.