У кактусовых георгин - острые лепестки

 
Ексклюзивы
1/5
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 153
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Просмотров: 513
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Просмотров: 135
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Просмотров: 135
Независимость - это свобода каждого человека
Независимость - это свобода каждого человека
Просмотров: 90
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 261
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 657
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 108
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 270
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 198
Фото
Все фото
3
2
2
2
7
Семена закладывают в период растущей Луны
Семена закладывают в период растущей Луны
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Интервью
1/5
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 585
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 1962
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6354
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2187
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2583
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 351
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
понедельник, 24 августа 2020 07:50

У кактусовых георгин - острые лепестки

  Комментировать
 

- Если не успеете купить георгины в августе, позже будете брать кота в мешке, - говорит 58-летняя Светлана Лесная из села Нагорянка Чертковского района Тернопольской области. - Сейчас они цветут, продавцы не могут обмануть с сортом.

Более 10 лет выращивает георгины. Собрала свыше 50 сортов.

- Никакие цветы так не люблю, как георгины, - говорит. - Обсадила даже огород, вместо кукурузы.

Начинала с сорта Вулкан.

- Все первые сорта были простые, они не такие требовательные в уходе. Потом перешла к декоративным, двухцветным, которые прихотливы, - рассказывает. - На Вулкане хорошо учиться. Когда поймете особенности ухода, можно браться за другие.

Большинство любят помпонные сорта, у них цветы напоминают мячик. Например, Викинг, Сандра, Амбер Квин - диаметром до 10 сантиметров. Мне же нравятся кактусовые георгины с острыми лепестками. Цветок вымахивает до 30 сантиметров. Устойчивы к болезням, на кусте много цветков.

Светлана Лесная выращивает на клумбах низкорослые сорта, у заборов - высокие. Советует, как выбирать.

- Должна быть неповрежденная корневая шейка - это 3 сантиметра стебля снизу, - говорит. - Срезаю ее с клубнями, иначе не прорастут.

В августе выбирает сорта, заказывает в питомниках.

- Складываю в погребе. Свои выкапываю в октябре после первых заморозков. В это время хорошо делить корневище. Разделение куста полезно. Потому что большое гнездо из клубней дает мало цветов. Растение плохо зимует, быстро стареет. Разрезаю так, чтобы на каждой половине был росток, как рожок. У крупных удаляю низ, чтобы быстрее пустили корни. Посыпаю пеплом и присыпаю опилками до корневой шейки.

Неповрежденные клубни кладет в песок в деревянные ящики. Сверху должны выглядывать пеньки. Ставит в подвал с температурой до +7°C.

- Георгины кладу подальше от овощей. Там много влаги, на цветах могут появиться грибки. Лучше отвести отдельную полку. Если выкопала клубни в дождь, начнут гнить. Поэтому каждый куст отдельно заворачиваю в газету. Если подгниет, не заразит другие.

В конце зимы замачивает клубни в растворе марганцовки. Сажает там, где солнце светит полдня.

- Если дольше, цветок будет выгорать, - говорит Светлана Лесная. - Земля не должна быть песчаная или глинистая. Георгины лучше растут на рыхлой почве, которая пропускает воздух. Нельзя допускать образования на поверхности земли корки, надо мульчировать опилками.

Георгины любят перегной. Если внесете, вырастут выше и ярче, цветы будут буйствовать. С осени кладу в землю 4-5 килограммов на квадратный метр.

У посаженных клубней забивает колышек для подвязки.

- Если делать это летом, повредите корни, проткнете клубни.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У кактусовых георгин - острые лепестки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Под слоем лавы нашли дома и тела людей и животных

Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках

Чипсы изобрели случайно

Самое читаемое
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 34255
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 1 Просмотров: 10386
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским &quot;Днепр&quot; – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 6813
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
12
 Просмотров: 6291
В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко
В Киеве попрощались с отцом Марины Порошенко
8
 Просмотров: 6138
Сад-огород
"Санекс Septix" превратит мусор в удобрение
"Санекс Septix" превратит мусор в удобрение Просмотров: 18
Березку с грядок выводят солью
Березку с грядок выводят солью Просмотров: 81
Баклажаны обрабатывают горьким отваром
Баклажаны обрабатывают горьким отваром Просмотров: 432
Цвет церциса напоминает акацию
Цвет церциса напоминает акацию Просмотров: 90
Канадские биотаблетки "Комплекс" восстановят работу старого септика
Канадские биотаблетки "Комплекс" восстановят работу старого септика Просмотров: 36
Больше всего комментируют
7
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
4
Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам
3
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
2
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
2
В КНР одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых
Голосов: 2797
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua