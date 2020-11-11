Теплицу обеззараживают дважды

- Осенью в теплице уничтожаю грибок на стенах и обеззараживаю почву. Если поленюсь сейчас убрать, весной будет слабая рассада, - рассказывает Олеся Томич, 38 лет, из села Денисовка Оржицкого района Полтавской области.

Для уничтожения инфекции разводит 300 г хлорной извести или 250 г формалина в 10 л воды. Цедит, опрыскивает теплицу и закрывает ее на неделю. Проветривает, моет мыльным раствором. Когда высохнет, обрабатывает медным купоросом, чтобы избавиться от мха и лишайников. Разводит 100 г в ведре воды.

- Если вижу, что завелась гниль, - беру препараты Бактофит. Дозировка указана на упаковке. Одна обработка не спасет почву. Надо повторить через две недели. Потому что за осень в теплице собирается много сырости, разводится грибок.

Остатки сорняков и стебли помидоров сжигает на краю поля. Класть в компостную яму не стоит, потому что можно заразить фитофторой.

- Раз в несколько лет обновляю землю. Снимаю 20-сантиметровый слой и вывожу из теплицы. Взамен высыпаю новый с незараженных участков огорода. Если негде взять такую почву, то поливаю кипятком и накрываю пленкой. Или просто рассыпаю сухую известь и перекапываю.