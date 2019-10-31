Свиней кастрируют на убывающую Луну

Осенью лучшее время для покупки молодняка свиней. Есть корм, и цена на него не такая высокая, как весной. Купив поросят, хозяева прежде всего кастрируют кабанчиков. Иначе их мясо будет иметь неприятный запах.

- Чем раньше кастрирован, тем лучше. Скорее заживают порезы. Кастрированные хорошо едят, растут. Лучше оперировать на убывающую Луну. На растущую - дольше разрез заживает. Может и загнить, - рассказывает 40-летний Андрей Поштар из Оратова Винницкой области.

Держит свиней 10 лет. Сразу по несколько десятков. Это его бизнес. Молодняк не покупает. Имеет свиноматку.

- Кастрировал когда-то сам. Теперь зову ветеринара. Прыскает каким-то препаратом, и сразу заживает. Я же мазал йодом и несколько дней посыпал раны стрептоцидом, чтобы не было инфекций.

Свиней перед кастрированием кормят. Операции это не мешает. После кастрирования могут сутки не питаться. Надо ставить им воду. На второй день едят, но хуже чем обычно. Полное выздоровление наступает на третий-четвертый день.

- Перед кастрированием чищу хлев. Стелю много чистой соломы.

Самок не кастрируют. В отличие от кабанчиков, на вкус мяса это не влияет.