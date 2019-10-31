Свиней кастрируют на убывающую Луну

 
Ексклюзивы
1/5
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 576
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4 Просмотров: 5634
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1386
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 783
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4104
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 495
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1134
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3159
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1917
Фото
Все фото
2
2
2
2
7
Деревья белят раствором из глины и коровяка
Деревья белят раствором из глины и коровяка
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 495
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3159
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1917
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 972
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 630
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
03 ноября 2019
Просмотров: 198
Щур і білочка
Чим відрізняється щур від білочки? У неї кращий піар. Згадати цей старий жарт примусила хвиля захоплення української футбольної спільноти після ...
понедельник, 04 ноября 2019 06:05

Свиней кастрируют на убывающую Луну

  Комментировать

Осенью лучшее время для покупки молодняка свиней. Есть корм, и цена на него не такая высокая, как весной. Купив поросят, хозяева прежде всего кастрируют кабанчиков. Иначе их мясо будет иметь неприятный запах.

- Чем раньше кастрирован, тем лучше. Скорее заживают порезы. Кастрированные хорошо едят, растут. Лучше оперировать на убывающую Луну. На растущую - дольше разрез заживает. Может и загнить, - рассказывает 40-летний Андрей Поштар из Оратова Винницкой области.

Держит свиней 10 лет. Сразу по несколько десятков. Это его бизнес. Молодняк не покупает. Имеет свиноматку.

- Кастрировал когда-то сам. Теперь зову ветеринара. Прыскает каким-то препаратом, и сразу заживает. Я же мазал йодом и несколько дней посыпал раны стрептоцидом, чтобы не было инфекций.

Свиней перед кастрированием кормят. Операции это не мешает. После кастрирования могут сутки не питаться. Надо ставить им воду. На второй день едят, но хуже чем обычно. Полное выздоровление наступает на третий-четвертый день.

- Перед кастрированием чищу хлев. Стелю много чистой соломы.

Самок не кастрируют. В отличие от кабанчиков, на вкус мяса это не влияет.

Автор: Мирослава МИГИДЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свиней кастрируют на убывающую Луну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 30440
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт Просмотров: 20403
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 16551
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж Просмотров: 13869
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
14
 Просмотров: 13690
Сад-огород
Приобрети биопродукты "Санекс Septix" - получи подарок
Приобрети биопродукты "Санекс Septix" - получи подарок
Деревья белят раствором из глины и коровяка
Деревья белят раствором из глины и коровяка
2
 Просмотров: 36
Куры породы Брама напоминают бройлеров
Куры породы Брама напоминают бройлеров
300 компаний представят продукцию на выставке Агрокомплекс 2019
300 компаний представят продукцию на выставке Агрокомплекс 2019 Просмотров: 63
Королевская стрелиция вырастает до 10 метров
Королевская стрелиция вырастает до 10 метров Просмотров: 117
Больше всего комментируют
6
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
4
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
2
В России собираются судить бывшего украинского министра
1
Урятували
Голосов: 647
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua