Сооружать теплицу дешевле осенью

- К сезону готовлюсь с осени. Весной тогда не приходится тратить время на лишние дела - сразу сажаю. И теплицу ставил тоже осенью, точнее, каркас для нее. Теплица у меня пленочная. Накрытие ежегодно делаю новое. Но пленку покупаю тоже с осени, так выгоднее, - говорит 61-летний Василий Горобченко из Кривого Рога.

- Для сооружения теплицы осень - лучшее время. В это время материалы дешевле. Весна - разгар сезона, поэтому и цены соответствующие. Осенью же есть хорошие скидки, - говорит агроном 55-летний Андрей Федорчук из Киева.

Весной приходится ждать, пока почва оттает. Если установить теплицу на промерзшую землю, конструкция может перекоситься.

- Можно сделать теплицу на фундаменте. Тогда не перекосится. Но чтобы сделать фундамент, надо время и хорошая погода. Весной же каждая минута на вес золота, да и погода часто подводит.

Осенью теплицу можно устанавливать без спешки. На огороде уже все убрано, место можно выбрать любое.

- В построенной с осени теплице воздух и почва прогреваются быстрее, поэтому начать посадку можно раньше. Где-то на 1,5-2 месяца. И урожай будет ранним.

Если установить теплицу с осени и оставить ее накрытой, можно сразу внести в почву удобрения. Они постепенно растворятся, но не вымоются. Поэтому весной земля будет удобрена.