Снеговик зацветает одним из первых

- Из ранних цветов у меня хионодоксы. Зацветают одними из первых, когда на земле лежит тонкий слой снега. Поэтому их и называют еще Снежными королевами или Снеговиками, - говорит 55-летняя Анна Билецкая из Херсона.

- Есть несколько сортов. Розе Квин - один из любимых. Нравится замечательная окраска с легким лиловым оттенком. На фоне голубых и белых первоцветов выглядит очень эффектно.

Хионодоксы - низкорослое многолетнее растение. Зацветает в марте. Цветки дает звездообразной формы. В зависимости от вида, могут быть белыми, голубыми, розовыми, синими или фиолетовыми.

- Цветение хионодоксы продолжается до 30 дней. Цветки в диаметре около 2-3 сантиметров. Высота стебля 15-25. К июню надземная часть отмирает, и до следующей весны хионодокса переходит в состояние покоя.

Растет одинаково хорошо на солнце и в тени. Единственное - смещается период цветения. На солнечном участке раньше зацветет и отцветет, если в тени - период цветения начнется позже и продолжится дольше.

- Высаживать луковицы хионодоксы в открытый грунт можно с начала сентября до конца октября. Почва нужна рыхлая, плодородная, хорошо дренированная, некислая, умеренно влажная. Можно добавить в нее немного лесной земли.

Глубина посадки зависит от величины луковиц. Большие следует уложить на 6-8 см, мелкие - на 4-6. Расстояние между луковицами должно составлять 8-10 см.

- В уходе хионодокса неприхотлива. Наши южные морозы выдерживает без проблем. Ничем ее не укрываю. Весной, когда появляются первые ростки, добавляю азотное удобрение. Это чтобы дольше и обильнее цвела.

Без пересадки хионодокса может расти годами. Полив ей нужен, только если зима выдалась малоснежной, а весна - засушливой. Поливать надо рано утром, под корень. Воду брать отстоянную, комнатной температуры.

- После полива землю разрыхляю и присыпаю перегноем. Когда растение отцветает, удаляю все стрелки - чтобы не было самосева.