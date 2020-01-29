Шкурками мандаринов удобряют землю

- Новогоднюю елку пускаю в компост, - рассказывает 59-летняя Валентина Соколюк из райцентра Немиров Винницкой области. - Хвоей подкисляю землю под голубикой. Создаю эффект лесной.

Отрезает ветви от ствола и измельчает на опилки. Ими утепляет цветник и озимый чеснок.

- После праздников остается много шкурок мандаринов. Раньше клала их в водку, а теперь нет здоровья ее гнать.

Шкурки перемалывает в мясорубке. Удобрение вносит в землю на 5-сантиметровую глубину. Удобряет шпинат и редьку.

- Также за праздники собирается много банановых шкурок. Они содержат фосфор, калий, азот и магний, которые обеспечивают пышный цвет рассады и богатый урожай. Кожуру можно просто закопать на огороде или в саду. Или перемолоть в блендере и сложить в пакет. Этот порошок сыплю по чайной ложке в каждый лоток рассады или ямку на огороде.

Делает удобрения из яичной скорлупы. Промывает и сушит на полотенце. Далее толчет в ступе. Кладет по горсти в ямки перед посадкой лука, моркови, вишни и смородины. Вырастают крепкие, потому что получают кальций.